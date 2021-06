Skateboard, Mondiali street: Kevin Duman eliminato in qualifica a Roma, addio Olimpiadi

Allo Stadio Pietrangelo del Foro Italico in Roma proseguono i Mondiali di skateboard, specialità street. Oggi sono andate in scena le open qualifier maschili. Purtroppo non sono giunte soddisfazioni per l’Italia: Kevin Duman non è andato oltre la 78ma posizione col punteggio di 16.07, restando abbondantemente fuori dalle migliori 28 piazze che garantivano l’accesso alle semifinali. Il 25enne di origini sudamericane non ha avuto il passo per raggiungere i 49.46 punti che servivano per tornare in pedana.

Al comando lo statunitense Alexander Midler (72.50) davanti ai connazionali Jake Ilardi (72.00), Dashawn Jordan (71.39) e Jagger Eaton (71.00). Questi Mondiali sono fondamentali perché mettono in palio 3 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021 (finiranno ai medagliati) e assegneranno punti pesantissimi per il ranking mondiale, da cui proverranno gli altri 17 atleti ammessi ai Giochi, dove lo skateboard farà il suo storico debutto a cinque cerchi. Non ci sono più speranze per Kevin Duman, domani Asia Lanzi si gioca il tutto per tutto.

Foto: comunicato stampa Vans