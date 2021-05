Sinner-Karatsev oggi, ATP Lione: orario, tv, programma, streaming

Oggi il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tennis 2021, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Lione, in Francia, vedrà giocarsi gli ultimi otto incontri del primo turno del tabellone principale del singolare maschile. Tra gli otto match odierni dei sedicesimi è in programma la sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 6 del seeding, ed il russo Aslan Karatsev, nel quarto match dalle ore 10.30 sul Centrale.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Karatsev in diretta tv in chiaro su SuperTennisTV ed in streaming gratuito su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra la testa di serie numero 6, l’azzurro Jannik Sinner, ed il russo Aslan Karatsev.

PROGRAMMA SINNER-KARTSEV ATP LIONE 2021

Martedì 18 maggio

Centrale dalle ore 10:30

(7) Felix Auger-Aliassime VS (Alt) Lorenzo Musetti

(5) Gael Monfils VS Lloyd Harris

Tommy Paul VS Jo-Wilfried Tsonga

Aslan Karatsev VS (6) Jannik Sinner

