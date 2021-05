Sinner-Karatsev, ATP Lione 2021: programma, orario, tv, streaming 18 maggio

Domani, 18 maggio, Jannik Sinner farà il proprio esordio nell’ATP di Lione. Sulla terra rossa francese l’altoatesino prepara l’avvicinamento al Roland Garros 2021 cimentandosi in questo evento.

Non sarà un primo turno facile per la testa di serie n.6 del tabellone, dal momento che il rivale sarà il russo Aslan Karatsev, giocatore dotato di un tennis molto potente e non facili da disinnescare.

I due già si sono incrociati quest’anno sul cemento di Dubai, ai quarti di finale, e Sinner si è dovuto arrendere colui che poi si sarebbe aggiudicato il torneo. Pertanto, la partita sarà una prova probante per il classe 2001 del Bel Paese.

PROGRAMMA SINNER-KARATSEV

MARTEDI’ 18 MAGGIO

CAMPO CENTRALE – Inizio programma alle 10.30

Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti

Gael Monfils vs Lloyd Harris

Tommy Paul vs Jo-Wilfried Tsonga

Aslan Karatsev vs Jannik Sinner

PROGRAMMA SINNER-KARATSEV IN TV

Domani, nel quinto match previsto sul Centrale (inizio del programma alle 10.30), Jannik Sinner giocherà contro il russo Aslan Karatsev il primo turno del torneo di Lione. La partita sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

Foto: LaPresse