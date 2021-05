SailGP Taranto 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo più di un mese di attesa, torna nel weekend il SailGP 2021-2022 con la tappa di Taranto, in programma tra sabato 5 e domenica 6 giugno. Archiviato il round inaugurale delle Bermuda con la vittoria di Team Gran Bretagna davanti ad Australia e Francia, il prossimo appuntamento del circuito velico ideato (tra gli altri) da Russell Coutts si disputerà in Puglia per l’unica tappa della manifestazione prevista nel Bel Paese.

La seconda tappa del SailGP 2021-2022, in programma a Taranto tra sabato 5 e domenica 6 giugno, verrà trasmessa integralmente in diretta streaming su Rai Sport e su Sky Sport Collection (canale 205 del pacchetto Sky). Sarà possibile seguire le regate anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now TV e sul canale ufficiale Youtube della manifestazione.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo di una delle competizioni più spettacolari del panorama velico internazionale.

Di seguito il calendario completo ed il programma della tappa italiana del SailGP 2021 a Taranto:

PROGRAMMA SAILGP 2021 TARANTO:

SABATO 5 GIUGNO

ore 13.30 Prima giornata

DOMENICA 6 GIUGNO

ore 13.30 Seconda giornata

Credit: SailGP Free Editorial Use