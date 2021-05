Rugby, Top 10: Calvisano batte in rimonta Rovigo in una semifinale poco spettacolare

Tanti falli, un match che fatica a decollare nel primo tempo e, poi, nella ripresa dove sono ancora i falli a dominare e a decidere il match. È più ordinato il Calvisano, che sfrutta le infrazioni del Rovigo e si aggiudica la semifinale d’andata del Top 10 2020-2021 e si giocherà le sue chance al ritorno al Battaglini.

Parte forte Rovigo, che alla prima mischia del match mette in difficoltà Calvisano, conquista una punizione e va sulla piazzola dopo 4 minuti di gioco. Al piede Menniti-Ippolito trova dalla distanza i primi punti del match. Ancora la mischia rossoblù distrugge quella dei padroni di casa, ancora un fallo e questa volta gli ospiti vanno in touche sui 22. Insiste Rovigo, ma non sfonda. Prova a rispondere, così, Calvisano e si porta nei 22 avversari, dove conquista una punizione. Va per i pali Hugo e pareggio 3-3 al 15’. Poco dopo altra infrazione, ma questa volta è Menniti-Ippolito ad andare sulla piazzola e nuovo vantaggio per Rovigo. La prima parte del match è scandita dai falli e della piazzola, con Hugo che va al piede al 20’ e impatta il punteggio nuovamente sul 6-6.

Non cambia la musica nella seconda metà del primo tempo e al 25’ è nuovamente il numero 10 del Rovigo ad avere una chance dalla piazzola e punteggio che va sul 6-9. Si passa da una parte all’altro del campo e alla mezz’ora un fallo in ruck degli ospiti manda Hugo nuovamente sulla piazzola, in un match poco spettacolare e molto spezzettato. L’apertura calcia e nuova parità. Rovigo prova ad alzare il ritmo, sfrutta bene il pacchetto di mischia per avanzare e al 35’ nuovo fallo, l’ennesimo, e nuova chance dalla piazzola per Menniti-Ippolito e nuovo vantaggio per i rossoblù. Tre minuti ed è Rovigo a commettere fallo ed è Hugo ad andare sulla piazzola e punteggio che si sposta sul 12-12. Per trovare una meta si deve arrivare a tempo scaduto, la marca Rovigo ma, per non cambiare il trend dei primi 40 minuti, è una meta di punizione per un fallo di Calvisano in mischia e si va al riposo sul 12-19.

Equilibrio che non si spezza a inizio ripresa, ma match che prosegue su ritmi bassissimi. E al 47’ ancora un fallo, ma questa volta Calvisano sceglie la touche per provare a pareggiare. E dalla touche palla che arriva a Vunisa che sfonda centralmente e meta, con la trasformazione di Hugo che vale il 19-19. Ora è Calvisano a spingere maggiormente in attacco, con i rossoblù in sofferenza. Rovigo che si salva nuovamente con la mischia, nettamente superiore.

Al 61’, però, fallo di Rovigo mentre aveva il possesso e Hugo torna sulla piazzola e riporta il Calvisano in vantaggio per 22-19. È troppo fallosa la squadra di Casellato e al 64’ Hugo ha una nuova chance per allungare e non manca i pali e +6 per i bresciani. Ancora un possesso perso per un’infrazione per Rovigo e ancora un calcio di Hugo dalla distanza e Calvisano che va oltre il break sul 28-19. Ancora un tenuto dei rossoblù, ancora un fischio di Mitrea e ancora Hugo sulla piazzola per altri tre punti. Al 73’ fallo di Calvisano su un pallone alto e Menniti-Ippolito va per la prima volta sulla piazzola nella ripresa e riavvicina Rovigo sul 31-22. Al 75’ ancora un fallo e arriva il cartellino giallo per Lugato e rossoblù che chiudono in inferiorità. Ma ormai il match è finito e Calvisano conquista il successo.

