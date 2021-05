Rafael Nadal è pronto per il Roland Garros 2021. Il tennista di Manacor ha trionfato per ben 13 volte nello Slam di Parigi ed è il re indiscusso della terra rossa. Anche per questa edizione sarà lui l’uomo da battere e la condizione fisica è quella giusta, come dimostra il successo agli Internazionali d’Italia.

Per celebrare la grandezza di Nadal la federtennis francese ha consentito l’installazione di monumento che in suo onore. L’opera raffigura il maiorchiano nell’esecuzione di un dritto ed è stata realizzata in acciaio. Lo scultore è l’iberico Jordi Diez Fernandez, grande 4 metri e 89 centimetri di altezza e 2 metri di larghezza.

“È fantastico avere un riconoscimento del genere nel posto più importante per la mia carriera. Probabilmente si tratta di un’attestazione di stima senza precedenti. Sicuramente è vero che ho fatto qualcosa di speciale in questo torneo. Però avere un ricordo di me per sempre all’interno del Roland Garros è qualcosa di meraviglioso. Non posso che dire grazie alla federazione francese e al torneo, sono davvero felice e orgoglioso“.

Per quanto concerne il match d’esordio al Roland Garros contro Alexei Popyrin, Nadal ha sottolineato: “È giovane e tira forte. Sicuramente si tratta di un giocatore pericoloso. Rispetto lui come ho sempre rispettato ogni avversario dall’inizio della mia carriera. Dovrò arrivare al match preparato al meglio“.

Foto: LaPresse