Roland Garros 2021, Martina Trevisan passa al secondo turno dopo quasi tre ore di battaglia!

Oggi, lunedì 31 maggio, il Roland Garros 2021 di tennis, il secondo torneo stagionale dello Slam, che si gioca sulla terra battuta outdoor di Parigi, vede, nel primo turno del tabellone principale del singolare femminile, la vittoria dell’azzurra Martina Trevisan sulla belga Alison Van Uytvanck per 7-5 4-6 6-4 in due ore e 53 minuti. Nel secondo turno per lei ci sarà la sfida contro la romena Sorana Cirstea.

Nel primo set c’è uno scambio di break in avvio, poi Trevisan non concretizza due palle break nell’ottavo game. La belga ne approfitta e centra a quindici lo strappo che la manda a servire per il set. L’azzurra resiste, annulla tre set point ed alla seconda occasione trova il 5-5. Trevisan soffre, tiene la battuta e poi nel dodicesimo game coglie la seconda opportunità per incamerare il primo set con lo score di 7-5 dopo 67 minuti di battaglia.

Nella seconda partita Trevisan manca una palla break nel secondo game, ma poi risale dallo 0-40 nel quinto gioco per tenere il servizio. Van Uytvanck a sua volta cancella due palle break nel game seguente e così l’equilibrio non si spezza. Come nel primo parziale, il break arriva nel nono gioco ed a centrarlo è la belga, che va così al servizio per il set. Questa volta Van Uytvanck non si fa sorprendere ed alla terza occasione centra il 6-4 in 58 minuti.

Il parziale decisivo si apre con dodici punti consecutivi vinti dalla giocatrice al servizio, ma nel quarto gioco, alla quarta opportunità, Trevisan centra il break. La belga, però, trova l’immediato controbreak alla terza occasione, riequilibra il parziale sul 3-3 e poi trova lo strappo a zero che vale il 4-3. E’ l’avvenimento che scuote definitivamente l’azzurra: Trevisan vince dodici degli ultimi quattordici punti giocati, strappando per due volte il servizio alla belga e chiudendo così sul 6-4 in 48 minuti che le vale il passaggio del turno.

Le statistiche descrivono il grande equilibrio visto in campo: il conto dei punti vinti recita 120-113 per l’azzurra, che mette a segno 26 vincenti a fronte di 41 gratuiti, anche se il saldo della belga è migliore (35 contro 44). Per Trevisan 6 palle break sfruttate su 19, per Van Uytvanck 5 occasioni convertite su 14 opportunità concesse dall’azzurra.

