Il Roland Garros è finalmente alle porte. Con il sorteggio del tabellone di quest’oggi, ogni tennista conosce perfettamente quali sono gli ostacoli che lo separano dal trofeo parigino che, come testimonia anche la foto sullo sfondo della pubblicazione, vede il solito Rafa Nadal come protagonista.

E a incocciare sulla strada del mancino di Manacor per rendergli la vita più difficile ci potrebbero essere due azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il primo ad avere la chance di scontrarsi con l’iberico è il torinese, che ha pescato il sudafricano Lloyd Harris al debutto; in caso di successo, tra lui e Nadal ci sarebbe uno tra Cameron Norrie ed un qualificato. Per Sonego entrare tra i migliori 32 dello Slam parigino e incrociare le racchette con Rafa è l’obiettivo minimo.

Guardando a Jannik, che per la terza volta consecutiva capita in rotta di collisione dello spagnolo, il percorso per concedersi questa sfida agli ottavi non è sicuramente impossibile: debutto con Pierre-Hugues Herbert, battuto facilmente a Colonia lo scorso anno, eventuale secondo turno con uno tra Gianluca Mager e John Millman e sedicesimi con favorito Gael Monfils, ma il francese è in un buco nero dal post-Covid e già contro Albert Ramos-Vinolas potrebbe pagarne le conseguenze.

Sei italiani nel quarto di tabellone di Novak Djokovic, a partire da Matteo Berrettini che ha concrete possibilità di ottenere un quarto di finale a Parigi con il serbo. Debutto con un qualificato, secondo turno che gli metterà di fronte uno tra il vecchio volpone Feliciano Lopez e Federico Coria, rispettabilissimo ma senza il talento del fratello; al terzo turno sulla carta uno tra Felix Auger-Aliassime (Che debutterà con Andreas Seppi) e Kevin Anderson, giocatori comunque alla portata del miglior Matteo. Potenzialmente, agli ottavi può esserci una sfida romantica contro Roger Federer, con la chance di poter vendicare il pesante ko di Wimbledon 2019, ma lo svizzero visto a Ginevra non faceva ben sperare.

Può tentare di fare un po’ di strada anche Lorenzo Musetti; il carrarese giocherà il primo match a Parigi contro David Goffin, che lo scorso anno tenne a battesimo il cammino di Sinner; al secondo turno potrebbe ritrovare Yoshihito Nishihoka, che lo ha sonoramente sconfitto a Parma, mentre al terzo può ritrovare Alex De Minaur. Potenzialmente tantissima Italia per il ‘demone’: debutto con Stefano Travaglia, eventuale secondo turno con Marco Cecchinato (che comincia con il giapponese Uchiyama). Per Salvatore Caruso l’obiettivo si chiama terzo turno con Djokovic; prima una sfida fattibile con Duckworth, poi lo scoglio si chiamerebbe Ugo Humbert, numero 29 del seeding.

Dall’altra parte del tabellone l’unico azzurro presente è Fabio Fognini. Per il ligure l’obiettivo minimo è arrivare al terzo turno, dopo il debutto con il francese Gregoire Barrere avrebbe contro uno tra Marton Fucsovics e Gilles Simon. Se Fabio mettesse i piedi nei sedicesimi di finale l’avversario prenderebbe il nome di Dominic Thiem, ma a Roma l’austriaco non è parso così brillante; in caso di successo, i prossimi scogli verso na eventuale semifinale prenderebbero i nomi di Casper Ruud e Alexander Zverev.

