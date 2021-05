Roland Garros 2021, chi può battere Rafael Nadal al meglio dei 5 set? 14° titolo nel mirino

La stagione del tennis sulla terra battuta sta arrivando al suo culmine. Mancano pochi giorni all’inizio dell’edizione numero 120 del Roland Garros, secondo torneo Slam del 2021; si arriva in Francia con tante domande ed una sola certezza: Rafa Nadal sarà ancora il favorito d’obbligo sul rosso di Parigi, ed il suo obiettivo sarà quello di conquistare l’Open di Francia per la quattordicesima volta.

Il mese e mezzo di preparazione per avvicinarsi al Roland Garros ha significato alti e bassi per il mancino di Manacor. Sia a Montecarlo che a Madrid la sua condizione non è parsa propriamente ottimale, apparendo meno reattivo di quanto ci ha abituato negli anni. Sia contro Andrey Rublev nel Principato che con Alexander Zverev nella capitale spagnola Rafa non è riuscito ad imporre il proprio ritmo di gioco; soprattutto nell’appuntamento con il tedesco vennero fuori le sue difficoltà fisiche, ammettendo di aver commesso ‘errori ingiustificabili’ nelle interviste post partita.

Ma poi ci sono gli alti, e che alti: tra Barcellona e Roma, Nadal ha invece sfoggiato la sua forma migliore, tornando il solito chirurgo nei momenti cruciali delle partite più importanti. Le due finali remano a suo favore: emozionante e piena di colpi di scena quella in Catalogna con Stefanos Tsitsipas, in cui il maiorchino è riuscito a mantenere il focus del gioco quando la racchetta pesava tantissimo, mentre in Italia ha confermato la sua storica egemonia infilando un gran passante valido per il break che ha fatto pendere la bilancia dalla sua parte contro Novak Djokovic.

Con il successo a Roma, Rafa Nadal arriva quindi in un momento di crescita della sua condizione fisica, e sulla sua superficie prediletta sono davvero in pochi che possono pensare di poterlo battere in cinque set. Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, magari Andrey Rublev per ripetere l’impresa di Montecarlo oppure Alexander Zverev, che prima del ko agli Internazionali d’Italia lo aveva battuto per tre volte consecutive. Ma solo il numero 1 al mondo è riuscito nell’impresa al Roland Garros, perdipiù una sola volta in otto tentativi. Effettivamente già tanto essere uno dei tre (in 109 partite) a sconfiggerlo a Parigi, ma non basta per considerarlo favorito. Se Rafa sarà quello visto per lunghi tratti nella città eterna, sarà dura strappargli il quattordicesimo titolo a Parigi ed il conseguente Slam numero 21, staccando Roger Federer e diventando il tennista più titolato in questo genere di tornei.

