Rally Portogallo, shakedown: Evans inizia nel migliore dei modi

Inizia nel migliore dei modi il Rally del Portogallo per il gallese Elfyn Evans. Il portacolori di casa Toyota firma il miglior crono al termine dello shakedown, sessione che lo ricordiamo non vale per la classifica dell’evento.

Il primo round sterrato del FIA World Rally Championship 2021 vede subito in forma le Toyota che inseguono il terzo acuto del 2021. Evans, pilota che proprio 10 anni fa debuttò in questa manifestazione, precede per due decimi l’estone Ott Tanak con la prima delle Hyundai.

Il campione del mondo 2019 si colloca davanti al finnico Kalle Rovampera (Toyota), pronto a rifarsi dopo un errore che lo ha costretto ad abbandonare dopo pochi chilometri il Rally di Croazia. La giovane stella della casa si trova davanti al teammate Takamoto Katsuta, la sorpresa della giornata con il quarto tempo.

Quinto tempo per Sebastien Ogier (Toyota), leader del Mondiale con due vittorie nel 2021, mentre segnaliamo il settimo crono per il belga Thierry Neuville (Hyundai). Le Ford inseguono anche sulla terra al termine di uno shakedown che è solo l’inizio di un lungo week-end di azione in Portogallo.

Foto: LPS