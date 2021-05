Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini a Madrid. Obiettivo 9° posto nel ranking ATP: è corsa su Schwartzman

Matteo Berrettini debutta nel migliore dei modi a Madrid e porta a quota 5 la sua striscia di incontri vinti consecutivamente nel circuito, dopo la cavalcata trionfale di Belgrado. Il tennista romano ha avuto la meglio quest’oggi sul connazionale Fabio Fognini per 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco, centrando il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid su terra battuta.

Il 25enne ha messo in evidenza un ottimo rendimento soprattutto al servizio, destando una buonissima impressione in vista dei prossimi incontri da affrontare in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, i due appuntamenti clou della stagione sul rosso europeo. Berrettini, con il successo odierno, mette in cascina 45 punti nel ranking ATP e consolida la sua decima piazza assoluta nella classifica mondiale.

In questo momento l’atleta laziale si trova però a 205 punti di distacco dalla nona piazza occupata dall’argentino Diego Schwartzman, atteso domani al suo incontro d’esordio nel torneo madrileno (dopo un bye) contro la rivelazione stagionale Aslan Karatsev. A prescindere dal cammino del sudamericano, Berrettini è comunque costretto a raggiungere la semifinale di Madrid per avere una chance di guadagnare una posizione nel ranking di lunedì prossimo.

Un’eventuale semifinale consentirebbe a Matteo di arrivare a quota 3808 punti, costringendo di fatto Schwartzman a battere Karatsev per conservare il nono posto (andrebbe a 3810 punti con gli ottavi di finale) ATP. Nel caso in cui il nostro portacolori dovesse raggiungere addirittura l’atto conclusivo della competizione, aggiungerebbe altri 240 punti portandosi a quota 4048, con “El Peque” che a quel punto sarebbe chiamato a centrare la semifinale (dove affronterebbe proprio il rivale italiano) per difendere la sua posizione. Berrettini è comunque padrone del suo destino in questo testa a testa virtuale, perché un eventuale trionfo finale lo proietterebbe di diritto al nono posto del ranking.

Foto: Lapresse