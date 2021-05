Pentathlon, Finali Coppa del Mondo 2021: Valentin Prades vince la gara maschile

Oggi per le Finali della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si stanno disputando a Szekesfehervar, in Ungheria, è andata in scena la gara maschile: successo del transalpino Valentin Prades, davanti al britannico Thomas Toolis, secondo, ed al cinese Shuai Luo, terzo.

Il francese Valentin Prades vince con 1479 punti, precedendo nel laser run conclusivo il britannico Thomas Toolis di 4″ (1475) ed il cinese Shuai Luo di 8″ (1471). Tra i migliori 36 della Coppa del Mondo non vi erano azzurri. Domani le Finali di Coppa del Mondo si chiuderanno con la staffetta mista: per l’Italia saranno al via Alice Rinaudo e Valerio Grasselli.

Dopo la qualificazione aritmetica di Alice Sotero alle Olimpiadi, oltre ad Elena Micheli, che aveva già staccato il pass per Tokyo ai Mondiali 2019, l’Italia ha già completato il contingente massimo di atlete al via ai Giochi, mentre per gli uomini resta l’opportunità dei Mondiali, che saranno l’ultima manifestazione di qualifica diretta ai Giochi con in palio tre pass olimpici per gli atleti che saliranno sul podio.

FINALE MASCHILE FINALI COPPA DEL MONDO 2021

1 VALENTIN PRADES 1479

2 THOMAS TOOLIS 1475

3 SHUAI LUO 1471

4 FABIAN LIEBIG 1468

5 VALENTIN BELAUD 1467

6 JUSTINAS KINDERIS 1466

7 JINHWA JUNG 1464

8 ADAM MAROSI 1463

9 PAVLO TYMOSHCHENKO 1462

10 MARVIN FALY DOGUE 1460

11 AHMED HAMED 1453

12 CHARLES FERNANDEZ 1450

13 PATRICK DOGUE 1440

14 SEBASTIAN STASIAK 1438

15 ALEXANDER LIFANOV 1436

16 AHMED ELGENDY 1434

17 JAN KUF 1432

18 ALEIX HEREDIA VIVES 1428

19 JAMES COOKE 1422

20 ILYA PALAZKOV 1417

21 CHANGWAN SEO 1416

22 ESLAM HAMAD 1416

23 ALVARO SANDOVAL 1413

24 BENCE KARDOS 1408

25 SAMUEL CURRY 1407

26 ALEXANDRE DALLENBACH 1404

27 ONDREJ SVECHOTA 1391

28 PIERRE DEJARDIN 1387

29 SHUHUAN LI 1385

30 MANUEL PADILLA 1383

31 PAVELS SVECOVS 1382

32 LUKASZ GUTKOWSKI 1381

33 YARASLAU RADZIUK 1374

34 DUILIO CARRILLO 1372

35 ROBERT KASZA 1334

36 ARTHUR LANIGAN-O KEEFFE 296

Foto: UIPM World Pentathlon / Virág Buza