Pentathlon, Alice Sotero si gioca parte della qualificazione olimpica nelle Finali di Coppa del Mondo a Szekesfehervar

Saranno due le azzurre in gara nel fine settimana nelle Finali della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, che si disputeranno a Szekesfehervar, in Ungheria: per l’Italia si era già qualificata Alice Sotero, mentre Elena Micheli, inizialmente inserita tra le riserve, è rientrata tra le migliori 36 grazie a tre rinunce.

Per Elena Micheli si tratta di un test importante (ranking round di scherma il 13, finale il 14), di altissimo livello, in vista delle Olimpiadi, alle quali è già qualificata (pass nominale) grazie all’argento dei Mondiali 2019: sarà infatti il penultimo grande appuntamento prima dei Giochi, seguito dai Mondiali 2021.

I Mondiali, inoltre, saranno l’ultima manifestazione di qualifica diretta ai Giochi con in palio tre pass olimpici per gli atleti che saliranno sul podio: occasione ghiotta pr gli altri italiani, ancora alla ricerca di un biglietto per Tokyo. La rassegna iridata, infine, così come le Finali del fine settimana, metteranno in palio punti per il ranking olimpico.

Proprio ai punti per il ranking mira Alice Sotero, al momento 18ma in classifica con 114 punti, ma che è davvero al limite delle papabili per il pass olimpico scartando le atlete già qualificate che la precedono. In terra magiara con una buona prestazione l’azzurra potrebbe scalare qualche piazza e presentarsi ai Mondiali virtualmente qualificata.

Non ci saranno invece azzurri in gara, dato che tra gli uomini (ranking round di scherma il 14, finale il 15) nessuno degli italiani è rientrato tra i migliori 36 in Coppa del Mondo. Infine domenica 16 si disputerà la staffetta mista: per l’Italia saranno in gara Alice Rinaudo e Valerio Grasselli.

Foto: comunicato stampa FIPM