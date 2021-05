Pattinaggio artistico a rotelle: emozioni e sorprese ai Campionati Italiani Gruppi Show e Precision

Passione, cuore e tanto, tantissimo spettacolo. Si sono appena conclusi gli attesissimi Campionati Italiani 2021 di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alle discipline Gruppi Show & Precision, rassegna che ha visto sfidarsi questa settimana centinaia di atleti sull’imponente pista allestita alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso).

Non sono mancate, come di consueto, emozioni, creatività e colpi di scena in tutte le gare della massima categoria. Per il secondo anno consecutivo nella complessa specialità del Sincronizzato a imporsi sono stati nuovamente i pattinatori del Monza Precision Team, i quali hanno superato la concorrenza grazie a un programma positivo interpretato su “The ship of dreams“, impreziosito da nove elementi ben eseguiti, con nota di merito su quelli a intersezione, valutati con un buona qualità di esecuzione così come il roating circle, chiamato di livello 4 e giudicato con +1 da tre giudici su cinque.

Con il secondo riscontro sul secondo punteggio il gruppo ha quindi raggiunto quota 62.31 (41.48, 20.83), staccando di circa due lunghezze il Sincro Roller (“Weaving water“), il quale con 61.52 (39.10, 22.42), malgrado le migliori components del lotto ha pagato pesantemente dazio proprio in una delle intersezioni, realizzata in modo non ottimale e redarguita con un -2 unanime. A conquistare il gradino più basso del podio sono stati invece i Sincroolimpic (“Survivor“), autori di una prestazione di buon contenuto tecnico valutata complessivamente 59.33.

Fantastico testa a testa nei quartetti con il trionfo dei Neovis che, interpretando le intramontabili note di “Turandot“, hanno avuto la meglio per un’incollatura sulle Celebrity (“Capriccio veneziano“), rimaste inchiodate al posto d’onore con 94.20 e appena un piazzamento di svantaggio. Più distanti i Dejavù (“Inseguendo la libertà“), terzi con 87.30.

Vittoria netta, così come già capitato a Firenze 2019, nei Piccoli Gruppi per il Roma Roller Team, dominatori della gara grazie a una performance, “Incubus“, molto impattante e apprezzata dalla giuria, da cui hanno ricevuto un totale di 96.10. Punteggi elevati anche per i Dejavu, secondi con 95.30 grazie al loro “Il potere della seduzione“. Bene i Platinum, terzi con “L’ultima profezia” (89.50).

Finale con il botto nei Grandi Gruppi con il trionfo del Crystal Skating Team, abile a surclassare gli avversari con la forza di “Per peccatum“, con cui hanno raggiunto 95.40 tenendo a debita distanza i Royal Eagles (“Staccami“), secondi con 93.20, e lo Show Roller Team (“Rinascita“) terzi con 93.30. Solo quarti i Diamante, bronzo ai World Roller Games 2019 e Campioni Italiani in carica, i quali si sono dovuti accontentare di 90.44.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)