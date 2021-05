Pallanuoto, Serie A1 2021: sospesa Posillipo-Telimar, ma mercoledì scattano le semifinali scudetto

Il sesto ed ultimo turno del Preliminary Round Scudetto del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile resta monco di un incontro dopo la sospensione di Posillipo-Telimar, match decisivo per il passaggio alla finale per il quinto posto, che metterà in palio un posto in Euro Cup nella prossima stagione.

Ininfluenti i due match odierni: la Pro Recco batte la Pallanuoto Trieste per 13-5, mentre il Brescia supera per 10-2 l’Ortigia. Scatteranno infatti mercoledì 12 maggio le semifinali scudetto: andata in casa delle seconde classificate nei gironi del Preliminary Round Scudetto, ritorno a campi invertiti sabato 15 maggio.

Formula: il secondo incontro di gioca in casa della migliore classificata nella fase Preliminary Round Scudetto. Se al termine del secondo incontro si determinasse una situazione di parità di punti in palio e di differenza reti, si procederà con i tiri di rigore che stabiliranno la qualificata in finale.

Semifinali scudetto

(andata 12 maggio – ritorno 15 maggio)

Telimar Palermo-AN Brescia

RN Savona-Pro Recco

Sempre sabato 15 maggio dovrebbe disputarsi la gara d’andata della finale per il quinto posto precedentemente citata, ma ancora non è chiaro se l’Ortigia giocherà contro il Trieste o se effettivamente si disputerà Posillipo-Telimar. Domenica 22 è prevista la sfida di ritorno, ma il Palermo fino al 15 sarà impegnato nella doppia sfida col Brescia.

Finale 5° posto

(andata 15 maggio – ritorno 22 maggio)

3^ classificata girone E (Pallanuoto Trieste/CN Posillipo)-CC Ortigia

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto

Girone E: Pro Recco 18, Telimar Palermo* 7, Pallanuoto Trieste 3, CN Posillipo* 2.

Girone F: AN Brescia 18, RN Savona 10, CC Ortigia 5, RN Salerno 1.

* = una partita in meno.

Risultati e programma Preliminary Round Scudetto

6^ giornata

CN Posillipo-Telimar Palermo (E) SOSPESA

Pro Recco-Pallanuoto Trieste (E) 13-5

RN Savona-RN Nuoto Salerno (F) 11-9

AN Brescia-CC Ortigia (F) 10-2

5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo (E) 17-6

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo (E) 6-6

CC Ortigia-RN Savona (F) 9-9

AN Brescia-RN Salerno (F) 12-5

4^ giornata

CN Posillipo-Pro Recco (E) 4-23

Telimar Palermo-Pallanuoto Trieste (E) 10-10

RN Salerno-CC Ortigia (F) 10-10

RN Savona-AN Brescia (F) 11-17

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar Palermo-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

