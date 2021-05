Pallanuoto, Serie A1 2021: la finale scudetto sarà tra Pro Recco e Brescia

Si sono concluse oggi, sabato 15 maggio, le semifinali play-off del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: nelle gare di ritorno, dopo i successi già ottenuti all’andata, larghe vittorie interne per la Pro Recco, che batte il Savona per 19-4, e per il Brescia, che supera il Palermo per 13-6.

Risultati e programma play-off

Semifinali scudetto – A1 M

(andata 12 maggio – ritorno 15 maggio)

Mercoledì 12 maggio

RN Savona-Pro Recco 6-14

Telimar Palermo-AN Brescia 7-12

Sabato 15 maggio

AN Brescia-Telimar Palermo 13-6

Pro Recco-RN Savona 19-4

La finale scudetto, una serie al meglio delle cinque partite con eventuale gara-5 in campo neutro il 29 maggio, scatterà il 19 maggio.

Finali scudetto – A1 M – al meglio delle cinque partite

19 maggio Pro Recco-AN Brescia gara 1 alle 16:30 diretta RAI Sport

20 maggio Pro Recco-AN Brescia gara 2 alle 16:30 diretta RAI Sport

25 maggio AN Brescia-Pro Recco gara 3 alle 18:30 diretta RAI Sport

26 maggio AN Brescia-Pro Recco eventuale gara 4 alle 18:30 diretta RAI Sport

29 maggio campo neutro eventuale gara 5 alle 18:30 diretta RAI Sport

Il Preliminary Round Scudetto, però, si è chiuso con la cancellazione di Posillipo-Telimar, match che sarebbe stato decisivo per il terzo posto nel Girone E, e quindi per il passaggio alla finale per il quinto posto, che mette in palio un posto in Euro Cup nella prossima stagione.

Oggi, sabato 15 maggio, infatti, si è disputata la gara d’andata della finale per il quinto posto sopraccitata, e la Pallanuoto Trieste, che ha beneficiato dello stop imposto al Posillipo, ha battuto nel match di andata l’Ortigia per 13-10. Sabato 22 maggio è prevista la sfida di ritorno a Siracusa.

Finale 5° posto

(andata 15 maggio – ritorno 22 maggio)

Sabato 15 maggio

Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 13-10

Sabato 22 maggio

Siracusa – Piscina Caldarella, ore 15.00 CC Ortigia-Pallanuoto Trieste

Seconda fase

Classifiche Preliminary Round Scudetto

Girone E: Pro Recco 18, Telimar Palermo 7, Pallanuoto Trieste 3, CN Posillipo 2.

Girone F: AN Brescia 18, RN Savona 10, CC Ortigia 5, RN Salerno 1.

Risultati e programma Preliminary Round Scudetto

6^ giornata

CN Posillipo-Telimar Palermo (E) CANCELLATA

Pro Recco-Pallanuoto Trieste (E) 13-5

RN Savona-RN Nuoto Salerno (F) 11-9

AN Brescia-CC Ortigia (F) 10-2

5^ giornata

Pro Recco-Telimar Palermo (E) 17-6

Pallanuoto Trieste-CN Posillipo (E) 6-6

CC Ortigia-RN Savona (F) 9-9

AN Brescia-RN Salerno (F) 12-5

4^ giornata

CN Posillipo-Pro Recco (E) 4-23

Telimar Palermo-Pallanuoto Trieste (E) 10-10

RN Salerno-CC Ortigia (F) 10-10

RN Savona-AN Brescia (F) 11-17

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Pro Recco N e PN (E) 7-16

Telimar Palermo-Circolo Nautico Posillipo (E) 10-9

RN Salerno-RN Savona (F) 7-12

CC Ortigia-AN Brescia (F) 5-11

2^ giornata

Telimar Palermo-Pro Recco (E) 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste (E) 8-8

RN Salerno-AN Brescia (F) 7-16

RN Savona-CC Ortigia (F) 10-6

1^ giornata

Pro Recco-CN Posillipo (E) 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo (E) 7-13

AN Brescia-RN Savona (F) 11-7

CC Ortigia-RN Salerno (F) 13-5

Foto: LM / Luigi Mariani