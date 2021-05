Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Padova-Catania 8-9. Le etnee riequilibrano la serie scudetto

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede giocarsi oggi gara-2 della finale play-off: il Plebiscito Padova, dopo aver vinto ai rigori gara-1, cede il passo in casa a L’Ekipe Orizzonte Catania per 8-9. La finale scudetto si spoeta ora in Sicilia, dove le etnee avranno a disposizione in fattore campo nelle prossime due sfide per conquistare lo scudetto. L’eventuale gara-5 si giocherebbe invece ancora a Padova.

TABELLINO

PLEBISCITO PADOVA-L’EKIPE ORIZZONTE 8-9

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M. 1, Savioli I., Gottardo, Queirolo 1, Casson 1, Millo, Dario 1, Cocchiere, Ranalli 4, Meggiato, Centanni, Giacon. All. Posterivo.

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti, Viacava 2, Aiello 1, Barzon, Palmieri, Marletta 3, Emmolo, Vukovic 3, Riccioli, Leone, Condorelli. All. Miceli.

Arbitri: Calabro e L. Bianco.

Note – Parziali: 0-3, 2-2, 3-2, 3-2. Superiorità numeriche: Padova 2/8, Catania 7/12. Ammonito Posterivo per proteste nel terzo tempo a 3.56. Espulsa per gioco violento Garibotti (C) a 5.50 nel terzo tempo. Dario (P) uscita per limite di falli a 4’52 nel quarto tempo.

Finale scudetto (al meglio delle cinque partite)

Gara 1 – venerdì 28 maggio, ore 18.30 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 13-12 dtr (Serie 1-0)

Gara 2 – domenica 30 maggio, ore 16.00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 8-9 (Serie 1-1)

Gara 3 – venerdì 4 giugno, ore 20.15 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

Gara 4 – domenica 6 giugno, ore 16.00 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova DIRETTA RAI SPORT HD

ev. Gara 5 – mercoledì 9 giugno, ore 19.00 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte DIRETTA RAI SPORT HD

Finale terzo posto (in gara unica)

Venerdì 28 maggio, ore 17.00 Lifebrain SIS Roma-CSS Verona 17-8 (Terza Lifebrain SIS Roma)

Final Round

RN Florentia 13, Bogliasco 1951 13, Pallanuoto Trieste 6, Vela Nuoto Ancona 2.

Posizioni Serie A1 femminile definite finora:

3 Lifebrain SIS Roma (Qualificata all’EuroLeague 2021-2022)

4 CSS Verona

5 RN Florentia

6 Bogliasco 1951

7 Pallanuoto Trieste

8 Vela Nuoto Ancona

Foto: LM / Luigi Mariani