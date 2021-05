Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Catania-Padova 8-8, decise le semifinali play-off

La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile, prosegue oggi con un altro recupero della seconda fase: nel Girone C, quello del Preliminary Round Scudetto, che ha deciso in data odierna gli accoppiamenti delle semifinali, L’Ekipe Orizzonte Catania pareggia con il Plebiscito Padova per 8-8.

In virtù di questo risultato si determinano con una giornata d’anticipo le posizioni finali del raggruppamento ed il conseguente tabellone che porterà all’assegnazione dello scudetto: nelle semifinali play-off il Plebiscito Padova, primo, affronterà il CSS Verona, quarto, mentre L’Ekipe Orizzonte Catania, secondo, sfiderà la Lifebrain SIS Roma, terza.

TABELLINO

L’EKIPE ORIZZONTE-PLEBISCITO PADOVA 8-8

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava 2, Aiello, Barzon 1, Palmieri 1, Marletta 1, Emmolo 1, Vukovic 1, Riccioli, Leone, Condorelli. All. Miceli.

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M., Gottardo, Al Masri, Queirolo 1, Tognon, Millo, Dario 1, Cocchiere, Ranalli 4, Meggiato, Centanni 2, Giacon. All. Posterivo.

Arbitri: Bianco e Ricciotti.

Note – Parziali: 3-3 1-3 2-0 2-2 A 4’50” del primo tempo Garibotti (E) fallisce un rigore (traversa). Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Ekipe 2/12 + 1 rigore, Padova 0/8 + 1 rigore.

Classifiche seconda fase Serie A1 femminile dopo 5 giornate su 6

Girone C – Preliminary Round Scudetto

Plebiscito Padova 13, L’Ekipe Orizzonte 10, Lifebrain SIS Roma 4, CSS Verona 1.

Girone D – Final Round

RN Florentia 13, Bogliasco 1951* 7, Vela Nuoto Ancona* 2, Pallanuoto Trieste** 0.

* = una partita in meno, ** = due partite in meno.

Risultati e programma seconda fase Serie A1 femminile

Girone C – Preliminary Round Scudetto

1^ giornata

CSS Verona-Lifebrain SIS Roma 9-9

Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (a Verona) 11-6

2^ giornata

Lifebrain SIS Roma-Plebiscito Padova 5-11

L’Ekipe Orizzonte-CSS Verona 14-7

3^ giornata

Lifebrain SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 6-8

CSS Verona-Plebiscito Padova 7-11

4^ giornata

L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 8-8

Lifebrain SIS Roma-CSS Verona 13-5

5^ giornata

CSS Verona-L’Ekipe Orizzonte 5-9

Plebiscito Padova-Lifebrain SIS Roma 15-10

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Plebiscito Padova-CSS Verona alle 14:00

L’Ekipe Orizzonte-Lifebrain SIS Roma alle 16:00

Girone D – Final Round

1^ giornata

Bogliasco 1951-Vela Nuoto Ancona 11-10

RN Florentia-Pallanuoto Trieste 7-6

2^ giornata

Pallanuoto Trieste-Bogliasco 1951 7-9

Vela Nuoto Ancona-RN Florentia 8-8

3^ giornata

Pallanuoto Trieste-Vela Nuoto Ancona sabato 15 maggio ore 14:30

RN Florentia-Bogliasco 1951 11-5

4^ giornata

Pallanuoto Trieste-RN Florentia 9-11

Vela Nuoto Ancona-Bogliasco 1951 7-7

5^ giornata

Bogliasco 1951-Pallanuoto Trieste rinviata a data da destinarsi

RN Florentia-Vela Nuoto Ancona 8-3

6^ giornata – Sabato 8 maggio

Vela Nuoto Ancona-Pallanuoto Trieste alle 14:30

Bogliasco 1951-RN Florentia alle 15:00

Foto: LM / Luigi Mariani