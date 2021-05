Pallamano, Serie A maschile 2021: Conversano vince ancora, Cingoli pareggia e accende la lotta salvezza

Giornata numero 26 per la Serie A di pallamano maschile 2021, che ha confermato in testa alla classifica il Conversano, capace di sconfiggere anche il Salumificio Riva Molteno, per 33-26, grazie alle 7 reti di Gian Valentino Rossetto, con la Raimond Sassari che è rimasta in corsa, dopo il 33-30 rifilato alla Sparer Eppan.

Successo prezioso anche per Bolzano, che ha superato 34-31 la Teamnetwork Albatro in trasferta, mentre alla Acqua & Sapone Junior Fasano è servito un super Albin Jarlstam da 8 reti per avere la meglio sul Bressanone per 25-24, rilanciandosi nella lotta al terzo posto.

Punto preziosissimo per la Santarelli Cingoli, che grazie al 33-33 del PalaEstra con la Ego Siena ha allungato sul Fondi, con il quadro completato dal 29-28 del Trieste al Chiarbola sull’Alperia Merano.

I risultati di giornata:

La classifica attuale di Serie A Beretta maschile con le partite giocate:

Conversano 39 pti (21 partite), Raimond Sassari 34 (23), Bolzano 30 (24), Acqua&Sapone Junior Fasano 28 (22), Ego Siena 28 (24), Pressano 26 (24), Alperia Merano 24 (23), Cassano Magnago 24 (25), Brixen 22 (24), Trieste 20 (24), Teamnetwork Albatro 19 (24), Sparer Eppan 19 (25), Santarelli Cingoli 16 (23), Banca Popolare Fondi 14 (24), Salumificio Riva Molteno 11 (24)

Foto: FIGH