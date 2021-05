Pallamano, Serie A maschile 2021: Conversano festeggia lo scudetto, si salva la Teamnetwork Albatro

Cala il sipario sulla 29^ giornata di Serie A maschile di Pallamano. Conversano festeggia lo successo nel campionato, mentre dovremo attendere mercoledì prossimo per definire chi verrà retrocesso al termine della stagione. La formazione pugliese regala ai tifosi una nuova gioia primeggiando per 39 a 34 sulla Ego Siena.

Serata di festeggiamenti anche in Sicilia, con la Teamnetwork Albatro che vince per 32 a 26 un’importante sfida per la salvezza contro il Salumificio Riva Molteno, conquistando così la permanenza nella massima categoria. Resta invece da assegnare il secondo posto con Raimond Sassari e Acqua&Sapone Junior Fasano che sono a pari punti alla viglia del turno conclusivo.

Banca Popolare Fondi ha ceduto oggi al Fasano per 37-29, che pareggia i conti nella sfida a distanza contro Sassari, team che esce ad ossa rotte dall’incontro odierno contro Merano che batte i sardi di soli due punti (31-29). Questi ultimi sono obbligati a vincere per conquistare il secondo gradino del podio alle spalle Conversano.

Bolzano svetta per 31-30 su Cassano Magnago e si porta anch’esso al secondo posto della graduatoria. Gli altoatesini tuttavia non potranno attaccare il secondo posto assoluto, visto che quello odierno era l’ultimo impegno della stagione. Nelle altre gare citiamo la vittoria di Brixen sul Trieste (37-30) ed il sigillo del Pressano su Santarelli Cingoli (28-20), con i marchigiani che dovranno vincere contro la Sparer Eppan per evitare la retrocessione.

La classifica aggiornata Serie A maschile 2021:

Conversano 47 pti (26 partite), Raimond Sassari 36 (27), Acqua&Sapone Junior Fasano 36 (27), Bolzano 36 (28), Alperia Merano 30 (26), Pressano 29 (27), Ego Siena 29 (27), Brixen 28 (27), Cassano Magnago 26 (27), Teamnetwork Albatro 22 (27), Trieste 21 (27), Sparer Eppan 19 (27), Santarelli Cingoli 17 (27), Salumificio Riva Molteno 14 (27), Banca Popolare Fondi 14 (27)

Foto: FIGH