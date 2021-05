Orari F1, GP Spagna 2021: programma prove libere, qualifiche e gara. Guida tv Sky e differite TV8

Dopo i saliscendi lusitani è tempo di Catalogna. Il Circus della F1 volge lo sguardo alla Spagna e sul tracciato del Montmeló andrà in scena il quarto weekend di questo appassionante Mondiale 2021. Si riprenderà con una situazione di classifica abbastanza chiara: Lewis Hamilton (69 punti), Max Verstappen (61 punti).

Usando una terminologia tennistica, il break fatto da Lewis a Portimao è importante perché realizzato in maniera super convincente, battendo chiaramente Max per lettura dei momenti in corsa e capacità di tirar fuori il meglio della propria monoposto quando serviva. Alla fine della fiera, Hamilton è stato il più forte in Portogallo e l’ha ribadito.

Sarà, quindi, interessante capire come reagiranno Verstappen e la Red Bull su una pista che spesso offre un quadro fedele della stagione. Dai tecnici, infatti, il circuito catalano viene definito una “Galleria del vento” a cielo aperto e pertanto chi va forte su questo layout ha buone possibilità per essere competitivo su qualsiasi pista.

E la Ferrari? Dal punto di vista del riscontro finale, la Rossa ha compiuto un brutto passo indietro in terra lusitana rispetto ai round precedenti: il sesto e undicesimo posto del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz non facevano parte dei programmi e alle questioni tecniche irrisolte vi è stata anche una cattiva interpretazione della corsa per la strategia.

In sostanza, un GP da cancellare per la scuderia di Maranello. In vista di questo fine-settimana, potrebbero esserci delle novità, come ad esempio il nuovo fondo provato a Portimao che qualche buon risultato lo aveva dato. Da capire anche come si lavorerà sul set-up, probabilmente il vero aspetto critico della prova incolore in Portogallo.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA GP SPAGNA F1 2021

Venerdì 7 maggio

ore 10.05-10.50, F3, Prove libere, diretta

ore 11.30-12.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 13.55-14.25, F3, Qualifiche, diretta

ore 15.00-16.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 maggio

ore 10.35-11.20, F3, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 16.45-17.30, F3, Gara 2, diretta

Domenica 8 maggio

ore 12.05-12.50, F3, Gara 3, diretta

ore 15.00, F1, Gara, diretta

COME GUARDARE IN TV IL GP PORTOGALLO F1 2021

La copertura televisiva del GP di Spagna di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà andare in onda le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmette le prove libere (FP1, FP2, FP3). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

TV A PAGAMENTO – Il GP di Spagna di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le dirette delle qualifiche e della gara. Non saranno trasmette le prove libere (FP1, FP2, FP3).

STREAMING – Il GP di Spagna di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della prova iridata.

Foto: LaPresse