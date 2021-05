Si avvicina sempre di più l’evento clou dell’anno: le Olimpiadi di Tokyo. Ad accompagnare questi mesi di attesa le preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria che hanno spinto il CIO a rinviare di 12 mesi la rassegna a cinque cerchi. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si è detto ottimista rispetto alla possibilità che la manifestazione si possa svolgere regolarmente.

“Sono ottimista, abbiamo lavorato molto bene. Ma Tokyo può sorprenderci in bene o in male”, sottolinea Malagò in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. E’ sul no dell’opinione pubblica giapponese alle Olimpiadi il numero 1 del Coni si esprime così: “Ci sono atleti che hanno fatto sacrifici per 4-5 anni per arrivare magari all’ultima occasione della propria vita sportiva. Come si può fare a negargliela”.

Sulla previsione di una spedizione azzurra capace di conquistare 8 ori, 10 argenti e 15 bronzi, della Nielsen Gracenote, il presidente del Coni risponde: “Trasformate un argento in un oro e saliremmo parecchio. Così convinceremmo i tanti che leggono l’Olimpiade solo con il numero delle vittorie, ma io preferisco guardare la presenza di atleti tra i primi 8 di ogni disciplina, quello dà il senso della forza di un movimento“.

Malagò ha espresso alla rosea anche il suo desiderio in chiave Tokyo 2021: “L’oro di Paltrinieri nelle acque libere, quello nella lotta di Frank Chamizo a cui manca solo il titolo olimpico e… un oro dall’atletica dopo 13 anni”.

Sulla tanto agognata e chiacchierata indipendenza del Coni il presidente Malagò ha le idee chiare: “Sì, c’è più indipendenza. e tanto da fare. Ci concentreremo soprattutto sul tema del territorio, spina dorsale, oggi totalmente in alto mare per problemi di sedi e personale. Ho il dovere di dare presto delle risposte“.

Foto: LaPresse