Olimpiadi Tokyo 2021: il grande rimpianto del calcio. Italia, che occasione persa con Di Biagio

Calcio italiano e Olimpiadi: un brutto rapporto. Il conto alla rovescia procede per l’inizio dei Giochi di Tokyo, che nonostante le perplessità di una buona percentuale di giapponesi a causa del Covid si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto. L’Italia punta a far bene, ma tra gli atleti che rappresenteranno il tricolore non ci saranno i calciatori.

La ferita per il mancato pass è ancora aperta. Un’occasione buttata quella della selezione di Gigi Di Biagio che negli Europei Under21 disputati in Italia e San Marino aveva la chance non solo di imporsi tra le mura amiche, ma soprattutto di staccare il biglietto per la rassegna a Cinque Cerchi.

Il roboante successo contro la Spagna (3-1) aveva illuso e il ko inatteso contro la Polonia fu la condanna: colpa un po’ di un format che qualche calcolo di troppo invitava a farselo, ma soprattutto degli azzurrini, insufficienti contro un avversario come i polacchi. E così, nonostante due successi contro gli iberici e il Belgio, maturò una cocente eliminazione per differenza reti, frutto di quel 0-0 amaro tra Francia e Romania.

Storia di rimpianti di una Nazionale che ha dato giocatori di rilievo a Roberto Mancini per gli Europei a livello assoluto che inizieranno nel prossimo mese di giugno. Federico Chiesa, Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella i primi che vengono in mente, non considerando Moise Kean e Nicolò Zaniolo che saranno parte del gruppo di Mancini nelle prossime competizioni.

Sarebbe potuta essere una compagine da medaglia quella italiana e invece per la terza volta consecutiva si starà a guardare gli altri tra tanti rimpianti.

Foto: LaPresse