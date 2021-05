Nuoto, prende il via il nuovo processo a Sun Yang. Il cinese potrebbe gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo

Si comincia. E’ previsto quest’oggi l’inizio del nuovo processo “World Antidoping Agency (WADA) vs. Sun Yang & Fédération Internationale de Natation (FINA)” presso il CAS di Losanna e riguardante il caso del nuotatore cinese Sun Yang. Come era accaduto precedentemente, il tutto si volgerà in videoconferenza dal 25 al 27 maggio.

Riavvolgendo il nastro, il 22 dicembre 2020 il Tribunale federale svizzero aveva annullato il divieto di gara di otto anni per l’atleta (squalificato per aver distrutto le provette in un test antidoping del 2018) poiché il precedente collegio arbitrale era stato sospeso per presunto pregiudizio e discriminazione, riferendosi in particolare al presidente del menzionato collegio Franco Frattini.

Se si guarda agli aspetti agonistici, il campione olimpico dei 200 e dei 400 stile libero a Rio 2016 ha potuto riprendere la preparazione ed è pre-qualificato per la rassegna a Cinque Cerchi di Tokyo grazie ai riscontri nei Mondiali di Gwangju, visti i requisiti richiesti dalla Federazione cinese per la selezione olimpica.

Pertanto, ci potrebbe essere una sorpresa da questo punto di vista, ma è chiaro che un ritorno alle gare di Sun non poche polemiche alimenterebbe per la sua storia e per quanto già accaduto nel corso della rassegna iridata in Corea del Sud, ricordando le manifestazioni di protesta sul podio dell’australiano Mack Horton e del britannico Duncan Scott.

