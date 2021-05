Nuoto, Europei 2021 oggi: orari 17 maggio, tv, programma, italiani in gara

Ci siamo. Inizieranno oggi (lunedì 17 maggio) gli Europei 2021 di nuoto in corsia. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria) la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini vuole regalarsi qualcosa di speciale e replicare le ottime prestazioni delle ultime competizioni internazionali a cui si è preso parte.

Un day-1 in cui vedremo in azione tanti atleti di grande rilievo. Si comincia con le batterie del mattino, a partire dalle ore 10.00. Le prime a gareggiare in vasca saranno Sara Franceschi e Ilaria Cusinato nei 400 misti donne, a seguire saranno Gabriele Detti, Marco De Tullio e Matteo Ciampi a cercare il pass per l’atto conclusivo.

Alle 10.42 Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Chiara Tarantino metteranno nel mirino la qualificazioni alle semifinali del pomeriggio nei 50 stile libero donne, stesso discorso nei 50 dorso uomini per Thomas Ceccon, Simone Sabbioni e Lorenzo Mora, nei 100 farfalla donne per Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo e Antonella Crispino e nei 100 rana uomini per Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti, Federico Poggio e Andrea Castello.

A completare il quadro delle heat mattutine le gare riservate alle 4×100 stile libero donne e uomini con i ragazzi del Bel Paese desiderosi di essere nell’ultimo atto serale e agli 800 stile libero donne con la campionessa d’Europa in carica Simona Quadarella insieme a Martina Rita Caramignoli. Semifinali e finali prenderanno il via dalle ore 18.00

Di seguito il programma delle gare e come seguirle in tv:

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO (17 MAGGIO)

10:00 400 misti donne batterie – Sara Franceschi, Ilaria Cusinato

10:14 400 stile libero uomini batterie – Gabriele Detti, Marco De Tullio, Matteo Ciampi

10:42 50 stile libero donne batterie – Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino

10:53 50 dorso uomini batterie – Thomas Ceccon, Simone Sabbioni, Lorenzo Mora

11:03 100 farfalla donne batterie – Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo, Antonella Crispino

11:18 100 rana uomini batterie – Nicolò Martinenghi, Alessandro Pinzuti, Federico Poggio, Andrea Castello

11:34 4×100 stile libero donne batterie – Italia

11:48 4×100 stile libero uomini batterie – Italia

12:07 800 stile libero donne batterie – Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli

18:00 400 misti donne finale

18:09 400 stile libero uomini finale

18:17 50 stile libero donne semifinali

18:24 50 dorso uomini semifinali

18:31 100 farfalla donne semifinali

18:53 100 rana uomini semifinali

19:01 4×100 stile libero donne finale

19:09 4×100 stile libero uomini finale

EUROPEI NUOTO IN TV

Gli Europei di nuoto in corsia a Glagow saranno trasmessi in diretta da RaiSport per quanto concerne le batterie al mattino, mentre le semifinali e le finali saranno visibili su Rai2, live streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle gare.

