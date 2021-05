Non è stata la solita cornice del Lago Balaton a essere teatro della prima gara degli Europei 2021 di nuoto di fondo a Budapest (Ungheria). Sulla spiaggia cittadina del Lago Lupa, a circa 15 minuti dalla Duna Arena (sede delle gare del nuoto in piscina), ha preso il via infatti la rassegna continentale e l’Italia ha risposto subito presente nella 5 km femminile.

Le acque magiare, rese insidiose dalle temperature (16°C/17°C) che hanno costretto le atlete a gareggiare con la muta, hanno regalato la prima medaglia alla spedizione tricolore. A rendersi protagonista di ciò è stata una fantastica Giulia Gabbrielleschi che, quando si tratta di affrontare gli Europei, sa sempre tirar fuori quel qualcosa di speciale. Tre anni fa, a Glasgow, l’azzurra conquisto l’argento nella 10 km. In questo caso è arrivato un prestigioso secondo posto nella 5 km con il crono di 58:49.3.

“Il valore di questo argento è inestimabile specialmente in queste competizioni. Spero di aver regalato una gioia agli italiani in un momento particolarmente difficile. Essere qui in condizione, per lottare, è la cosa mi dà più fiducia per la prosecuzione della competizione“, le parole di Gabrielleschi a RaiSport.

Una gara che ha vissuto sul forcing dell’olandese (campionessa olimpica della 10 km a Rio 2016) Sharon van Rouwendaal. L’azione della neerlandese è stata incisiva fin dalle prime bracciate e le ha permesso di conquistare il successo con il tempo di 58:45.2, a precedere di 4.1 Gabrielleschi e di 6.2 la francese Oceane Cassignol.

