“Dimostrerò di essermi meritata il pass per le Olimpiadi“. Con queste parole a metà tra l’amarezza e la voglia di rifarsi Benedetta Pilato ha commentato a caldo la sua uscita di scena prematura dai turni eliminatori dei 100 rana donne agli Europei 2021 di nuoto.

La classe 2005, argento iridato nei 50 rana, è consapevole di dover fare i conti con un livello molto alto in casa e la mattinata di Budapest ha avuto un impatto molto forte perchè nonostante Benny abbia nuotato un tempo più che discreto, a tre decimi dal suo personale (terzo nell’overall), ciò non è bastato per le prestazioni notevoli di Martina Carraro e di Arianna Castiglioni. E, dunque, niente due vasche della rana per la giovanissima pugliese visto che è consentito solo alle due migliori rappresentanti di ogni singolo Paese essere in gara dalle semifinali in avanti.

Una battuta d’arresto per Pilato, ma la voglia di gareggiare è molta. L’avvicinamento alle gare della Duna Arena ha avuto qualche intoppo e la sua preparazione è focalizzata in funzione dei Giochi. Pertanto, questo passaggio a vuoto fa parte di un percorso nella quale l’azzurrina vorrà godersi il sogno a Cinque Cerchi con la voglia di divertirsi in acqua e di trasformare tutte le sue energie in tempi rilevanti.

Una “sconfitta” salutare? Sì, mettiamola in questi termini, riconoscendo in Benny qualità uniche nel proprio genere. A Budapest avrà già occasione per esprimersi al meglio nei suoi 50 rana, dove ambisce al titolo continentale, in modo da chiudere nel migliore dei modi la propria avventura europea e pensare a Tokyo.

