La pioggia di ieri ha complicato non poco la vita agli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. I campi del Foro Italico, esposti alle intemperie, non potevano essere praticati dai giocatori e pertanto parte del programma dovrà esaurirsi quest’oggi con un doppio turno nel caso di Novak Djokovic, opposto a Stefanos Tsitsipas (un set già disputato ieri) e tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev (impossibilitati a cominciare ieri).

Allo stato attuale delle cose, quel che si sa è la composizione della prima semifinale del tabellone maschile del torneo, ovvero lo spagnolo Rafael Nadal (n.2 del mondo) che sfiderà il sorprendente americano Reilly Opelka. La partita è prevista sul Centrale non prima delle ore 13.00, preceduta dai match citato tra Djokovic e Tsitsipas e da quel del tabellone femminile tra la ceca Karolina Pliskova e la croata Petra Martic.

Per Rafa l’obiettivo è la Finale senza se e senza ma. Partita dopo partita, la condizione dell’iberico è andata in crescendo, affrontando avversari di notevole valore: Jannik Sinner, Denis Shapovalov e Alexander Zverev. La sfida contro Opelka è inedita dal momento che i due non si sono mai incrociati.

Se si guarda alla classifica e alle qualità sui campi in terra, non c’è partita. Attenzione però allo statunitense, letteralmente indemoniato in questo torneo, come i successi contro Richard Gasquet, Lorenzo Musetti, Aslan Karatsev e Federico Delbonis stanno a confermare. Un giocatore difficile da affrontare Opelka, molto alto e dotato di un servizio micidiale a cui è complicato rispondere.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA NADAL-OPELKA

Sabato 15 maggio

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Novak Djokovic SRB vs [5] Stefanos Tsitsipas GRE

2. [9] Karolina Pliskova CZE vs Petra Martic CRO (non prima ore: 12:00)

3. Reilly Opelka USA vs [2] Rafael Nadal ESP (non prima ore: 13:00)

4. Cori Gauff USA vs Isa Swiatek POL or Elina Svitolina UKR (non prima ore: 15.00– possibile cambio di campo)

5. [1] Novak Djokovic SRB o [5] Stefanos Tsitsipas GRE vs Lorenzo Sonego ITA o [7] Andrey Rublev RUS (non prima ore: 18:30)

PROGRAMMA NADAL-OPELKA IN TV

La prima semifinale degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis tra Rafael Nadal e Reilly Opelka prenderà il via sul Centrale del Foro Italico a Roma non prima delle ore 13.00, preceduta dai match tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas e tra Karolina Pliskova e Petra Martic. L’inizio degli incontri sul campo principale è alle ore 11.00. La sfida menzionata sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) o su Sky Sport Arena (204), a seconda delle esigenze di palinsesto, live streaming su Sky Go e su Now. OA Sport garantirà la sua DIRETTA LIVE testuale.

