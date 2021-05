Motomondiale, GP Italia 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Dopo un interessantissimo fine settimana a Le Mans (Francia), il Motomondiale si prepara a vivere la prima delle due competizioni che si svolgeranno nel Bel Paese. Il Mugello, dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria, si prepara per accogliere la MotoGP per l’edizione 2021 del GP d’Italia.

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

La storica location toscana sarà il teatro del sesto round di un campionato più aperto che mai. La pista italiana che nel 2020 ha accolto in via eccezionale la F1 potrebbe regalare il terzo acuto in stagione per la Ducati, favorite visto il lunghissimo rettilineo principale che porta alla prima impegnativa staccata.

Il francese Fabio Quartararo, terzo nell’evento di casa, è il leader del Mondiale con 80 punti. Il portacolori della Yamaha vanta una lunghezza sul piemontese Francesco Bagnaia (Ducati) e 12 sul connazionale Johann Zarco (Ducati/Pramac).

Il Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), DAZN ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky). SkyGO e NowTv sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOMONDIALE 2021

Venerdì 28 maggio

Ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.15-13.55 Prove libere 2 Moto3

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.10-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 30 maggio

Ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.55-11.35 Prove libere 3 Moto2

Ore 12.35-12.50 Qualifiche 1 Moto3

Ore 13.00-13.15 Qualifiche 2 Moto3

Ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.10-15.35 Qualifiche 1 Moto2

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 2 Moto2

Domenica 30 maggio

Ore 8.40-9.00 warm-up Moto3

Ore 9.10-9.30 warm-up Moto2

Ore 9.40-10.00 warm-up MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3

Ore 12.20 Gara Moto2

Ore 14.00 Gara MotoGP

DOVE SEGUIRE IL GP ITALIA MOTOMONDIALE 2021

Diretta TV su Sky Sport (canale 208) e DAZN

Diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTv

Diretta testuale su OA Sport

Credit: MotoGP.com Press