Valentino Rossi si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio d’Italia 2021, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP, con l’obiettivo di ben figurare e confermare i progressi messi in mostra sull’asciutto in Francia con la sua Yamaha Petronas. Il Dottore è reduce da un modesto undicesimo posto a Le Mans in condizioni di pista variabile, dopo aver però viaggiato stabilmente nella top10 per tutto il fine settimana.

“Sono stato in grado di lottare per posizioni migliori ed essere nella top10 a Le Mans, ma domenica abbiamo sofferto in condizioni miste – dichiara Rossi al sito ufficiale del Team Petronas – Mi sentivo meglio anche con la moto, quindi è stato un peccato che sia stata una gara così confusa. Speriamo che il meteo sia più costante questo fine settimana al Mugello e potremo confermare i miglioramenti dai test di Jerez”.

“Il Mugello è una pista fantastica e fortunatamente ho molti bei ricordi lì. È sempre speciale quindi non vedo l’ora di essere lì la prossima volta, anche se è un peccato che non ci saranno fan sul circuito perché sono sempre fantastici lì e ci danno molto supporto. È sempre bello vederli in tribuna. È un circuito fantastico, quindi non vediamo l’ora di cominciare“, spiega il 42enne di Tavullia.

Il nove volte campione iridato va a caccia del miglior risultato di un avvio di stagione oltremodo negativo, in modo da trovare un po’ di fiducia in vista dei prossimi decisivi GP prima della pausa estiva, in cui dovrà scegliere se continuare a correre o meno in MotoGP.

Credit: MotoGP.com Press