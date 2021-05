Come di consueto, l’ex pilota MotoGP Jorge Lorenzo ha analizzato l’ultimo weekend di gara del Motomondiale sul suo canale Youtube, concentrandosi principalmente sulle difficoltà di Marc Marquez e sulla vittoria di Jack Miller a Jerez de la Frontera. “Il weekend di Marquez era iniziato bene, ma la caduta gli ha fatto perdere fiducia. È stata una scivolata che poteva avere anche conseguenze più gravi, ma fortunatamente se l’è cavata con qualche dolore a livello cervicale“, ha detto il maiorchino.

“Di sicuro questo fine settimana di Jerez ha di nuovo riportato agli onori della cronaca il tema della sicurezza, tra circuiti sempre meno adatti a moto velocissime e una gomma anteriore che lascia poco margine d’errore ai piloti – prosegue il cinque volte campione del mondo, che ha compiuto oggi 34 anni – In particolare la Honda si è confermata una moto che dà poca fiducia ai propri piloti“.

Lorenzo si è poi complimentato con l’australiano della Ducati Jack Miller per la vittoria nel GP di Spagna: “Mi tolgo il cappello davanti alla vittoria di Miller, una vittoria in MotoGP è sempre una vittoria, anche se non ce l’avrebbe fatta senza il problema a Quartararo. Però, nelle gare il leader può cadere, può avere un problema tecnico o fisico e bisogna essere pronti ad approfittarne. E Jack era lì, il primo della fila pronto ad approfittarne“.

“È stato molto bravo nell’arco del weekend, molto solido, ha conquistato la prima fila in qualifica, è scattato bene prendendo la testa della corsa e poi non ha commesso grandi errori. Deve però migliorare a livello di precisione, lo trovo ancora piuttosto impreciso talvolta, la velocità non gli è mai mancata e l’ha dimostrato ancora una volta“, conclude lo storico rivale di Valentino Rossi e Marc Marquez.

Foto: Lapresse