Johann Zarco esprime il proprio pensiero al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, quarto appuntamento della MotoGP 2021. Il transalpino ha completato al sesto posto la Q2 con un margine di 229 millesimi di ritardo dalla pole-position del francese Fabio Quartararo (Yamaha).

Hai microfoni di Speedweek.com il transalpino ha affermato: “Sono soddisfatto di questa qualifica. La seconda fila è molto importante a Jerez. Oggi i tempi erano molto più veloci rispetto a venerdì, è stato piuttosto difficile per me. Non siamo riusciti a trovare un assetto ideale. Manca ancora qualcosina. Continuiamo a lavorare ed a cercare soluzioni”.

L’alfiere di casa Pramac ha continuato dicendo: “Oggi la moto funziona abbastanza bene. La Ducati ha il potenziale necessario per far bene. Ho bisogno di un miglior feeling per spingere limite in gara. Nel warm-up cercheremo di capire cosa ci manca. Dalla seconda fila possiamo balzare al comando con la nostra partenza lampo”

Zarco guarda a domani, consapevole che non sarà semplice battere i diretti rivali: “Non voglio che le Yamaha vadano lontano. Fabio è stato impressionante oggi, è migliorato enormemente in termini di velocità e fiducia rispetto a venerdì. Io, Pecco e Jack dobbiamo fermare questa minaccia Yamaha”.

Foto: LaPresse