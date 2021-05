Il weekend di gara del Gran Premio d’Italia 2021 di MotoGP si è aperto quest’oggi al Mugello con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui Johann Zarco è stato uno dei protagonisti. Il francese della Ducati Pramac è reduce dall’ottimo 2° posto di Le Mans, che gli ha permesso di salire in terza piazza nella classifica generale del Mondiale a -12 dal leader Fabio Quartararo.

“Ho molta fiducia nella Ducati, che è sempre stata piuttosto forte qui. Spero di poter sfruttare i vantaggi che mi garantisce la moto. La gara a Le Mans in condizioni di bagnato per me è stata molto favorevole ed ho potuto salire sul podio salendo al terzo posto in campionato. Sono contento per aver guadagnato altri punti su Fabio. Io, Jack e “Pecco” proveremo a mettere pressione su di lui al Mugello, sarebbe importanti per Ducati nel Mondiale“, ha detto Zarco alla stampa.

A proposito dei punti più complessi della pista toscana: “L’Arrabbiata 1 e 2 per ogni pilota è pazzesca, poi c’è l’ingresso alla 10 che è quasi cieco, questo è certamente uno dei settori più impegnativi per ogni pilota. Il record assoluto di velocità? Sarebbe bello batterlo per lo spettacolo e abbiamo la miglior moto possibile per farcela“.

“Bisognerebbe mantenere il Mugello una pista vecchia scuola, cercando di migliorarla a livello di sicurezza in alcuni punti. Si potrebbero fare investimenti sulle vie di fuga, il punto non è che più vai veloce più è pericoloso – prosegue l’ex centauro Yamaha e KTM, toccando il tema della sicurezza sulle piste storiche del Motomondiale.

