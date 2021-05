MotoGP, gara 16 maggio: orario, programma GP Francia 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Domani, domenica 16 maggio, è in programma a Le Mans il Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo due giornate riservate a prove libere e qualifiche, il fine settimana transalpino si deciderà di fatto in occasione della gara, che mette in palio un massimo di 25 punti fondamentali nella corsa per il titolo iridato nella classe regina.

Si profila un nuovo duello a distanza in ottica mondiale tra Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo, divisi al momento da 2 punti dopo le prime quattro tappe del campionato, ma attenzione a diversi outsider pronti ad inserirsi nella bagarre per la vittoria sul circuito Bugatti. Grande voglia di riscatto dopo un pessimo avvio di stagione per Valentino Rossi, chiamato ad una prova d’orgoglio in sella alla Yamaha Petronas.

Guarda in streaming live il GP di Francia su DAZN

Il Gran Premio di Francia 2021, valevole per il quinto round stagionale del Motomondiale, verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre vedere in chiaro su TV8 le gare delle quattro classi in differita. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dello spettacolo di Le Mans.

Di seguito la programmazione televisiva completa della domenica valevole per il GP di Francia 2021:

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2021

PROGRAMMAZIONE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

Domenica 16 maggio

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMAZIONE TV8

Domenica 16 maggio

ore 13.00, MotoE, Gara, differita

ore 14.15, Moto3, Gara, differita

ore 15.30, Moto2, Gara, differita

ore 17.00, MotoGP, Gara, differita

Credit: MotoGP.com Press