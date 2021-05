Franco Morbidelli si appresta a disputare nel weekend il Gran Premio di Francia 2021, valido come quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un fine settimana di riposo, i centauri della classe regina scendono nuovamente in pista a Le Mans per un GP che si preannuncia molto incerto anche dal punto di vista del meteo.

“Le Mans è un circuito che mi piace, è lì che ho vinto una gara in Moto2. Nei test del lunedì a Jerez ci siamo concentrati sulla frenata e questo è un circuito in cui devi essere davvero forte con i freni. È difficile ma davvero bello. Spero che si possa confermare il feedback ed il feeling positivo dei test, può essere utile per il fine settimana”, ha detto il romano al sito ufficiale del team Yamaha Petronas.

“È stato anche bello tornare sul podio a Jerez, e spero che possiamo continuare così nella nostra prossima gara questo fine settimana”, aggiunge l’italo-brasiliano campione del mondo Moto2 del 2017. Morbidelli, dopo il 3° posto nel GP di Spagna, si trova in ottava piazza nel Mondiale con 33 punti di distacco dal leader iridato Francesco Bagnaia.

Credit: MotoGP.com Press