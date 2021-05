Il francese Fabio Quartararo è stato operato in Francia, presso l’ospedale CH di Aix en Provence, per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro.

Il centauro della Yamaha aveva avvertito un fastidio di non poco conto nel corso dell’ultimo GP di Spagna di MotoGP, mentre guidava la corsa con tranquillità. Una criticità che l’ha costretto a rallentare il proprio ritmo. Di fatto, l’obiettivo per il pilota transalpino sarà quello di essere al via del prossimo round a Le Mans (16 maggio): “Voglio essere al 100% per Le Mans“, le sue prime parole dopo l’intervento.

“L’operazione per la sindrome compartimentale è andata bene. Mi sento ancora un po’ addormentato a causa dell’anestesia, ma sto bene. Il dottore mi ha detto che è andato tutto come previsto. Il forte dolore che ho provato durante la gara di Jerez mi ha impedito di lottare per la vittoria. Adesso non vedo l’ora di tornare a casa e iniziare a lavorare con il braccio, in modo da essere al 100% per il GP di Le Mans. Sono molto fiducioso sul mio recupero. Sono mentalmente forte e non vedo l’ora di tornare in sella alla mia M1 il prima possibile“, ha aggiunto Quartararo.

Giusto sottolineare che non si tratta di una situazione nuova per Fabio, dal momento che già nel 2019 per lo stesso motivo finì sotto i ferri. Le sue speranze, ovviamente, sono quelle di risolvere in modo definitivo questa problematica

Foto: MotoGP.com Press