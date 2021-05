MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Spagna 2021, palinsesto Sky, DAZN e TV8

Siamo giunti ufficialmente alla domenica del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Motomondiale 2021. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, le tre classi si sfideranno per andare a cogliere il successo sulla pista andalusa. La giornata, come sempre, prenderà il via con i warm-up, gli ultimi venti minuti nei quali team e piloti potranno cercare gli ultimi aggiornamenti sulle rispettive moto in configurazioni da gara.

Dalle ore 11.00, con il Gran Premio di Spagna della Moto3, si entrerà nel vivo della giornata, con gli spagnoli che cercheranno nuovamente di essere protagonisti, sospinti dall’incredibile rookie Pedro Acosta. Alle ore 12.20 sarà la volta della Moto2, con Remy Gardner che sfiderà nuovamente Sam Lowes e Marco Bezzecchi. Il piatto forte, come sempre, arriverà alle ore 14.00 con la classe regina che affilerà le armi in una gara nella quale sorpassi e corpo a corpo non mancheranno. Arriverà il tris del poleman Fabio Quartararo oppure vedremo una sorpresa a Jerez de la Frontera?

IN TV – Il GP di Spagna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208) e DAZN. Su TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno trasmesse le tre gare in diretta ed in chiaro. L’evento si potrà seguire anche in streaming su Pc, Tablet e Smartphone su SkyGo e NowTV (riservato sempre agli abbonati). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo di Jerez!

PROGRAMMA GP SPAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 2 maggio

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 16.30, 23.30

ore 12.20, Moto2 Gara, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 17.00, 23.00

ore 14.00, MotoGP Gara, diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP – repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 17.30, 19.00, 21.00 e 00.00

