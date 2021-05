Moto2, Canet svetta sul bagnato nel warm-up del GP di Francia. Bene gli italiani, Manzi 2° e Bezzecchi 4°

Warm-up mattutino in condizioni di pista completamente bagnata a Le Mans per la Moto2, in vista del Gran Premio di Francia 2021 valevole come quinto round stagionale del Motomondiale. Aron Canet è stato il più veloce del lotto in termini di ritmo con il miglior tempo assoluto del turno ottenuto proprio all’ultimo giro in 1’55″338, rifilando 675 millesimi al romagnolo Stefano Manzi (molto competitivo sotto la pioggia) e 689 millesimi al rookie spagnolo Raul Fernandez.

Buoni segnali in chiave iridata anche per Marco Bezzecchi, 4° a 0.764 dalla vetta con un buon passo soprattutto negli ultimi minuti del turno, mentre il britannico Sam Lowes si è inserito in quinta piazza a 0.974 dalla testa confermandosi a proprio agio in condizioni difficili.

6° un altro azzurro, Nicolò Bulega, a poco più di 1″ dal best time del warm-up, mentre completano la top10 nell’ordine lo svizzero Thomas Luthi, l’italiano Celestino Vietti, il belga Barry Baltus e l’americano Joe Roberts. Molto lontani gli altri due candidati al titolo mondiale Remy Gardner e Fabio Di Giannantonio, con l’australiano 15° a causa di problemi tecnici sulla sua Kalex ed il romano fuori dalla top20 con oltre 4″ di ritardo dai primi.

CLASSIFICA WARM-UP GP FRANCIA 2021 MOTO2

1 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 252.4 1’55.338

2 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 247.4 1’56.013 0.675 / 0.675

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 257.6 1’56.027 0.689 / 0.014

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.6 1’56.102 0.764 / 0.075

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 255.6 1’56.312 0.974 / 0.210

6 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.0 1’56.380 1.042 / 0.068

7 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 255.6 1’56.508 1.170 / 0.128

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 255.0 1’56.681 1.343 / 0.173

9 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 251.8 1’56.746 1.408 / 0.065

10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 250.5 1’56.823 1.485 / 0.077

11 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 252.4 1’56.860 1.522 / 0.037

12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.8 1’57.126 1.788 / 0.266

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 253.7 1’57.167 1.829 / 0.041

14 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 250.5 1’57.241 1.903 / 0.074

15 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 255.6 1’57.297 1.959 / 0.056

16 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 251.8 1’57.721 2.383 / 0.424

17 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 249.9 1’57.947 2.609 / 0.226

18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.4 1’58.508 3.170 / 0.561

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 251.1 1’58.740 3.402 / 0.232

20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 237.4 1’59.721 4.383 / 0.981

21 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 253.0 2’00.111 4.773 / 0.390

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.6 2’00.635 5.297 / 0.524

23 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 238.5 2’00.720 5.382 / 0.085

24 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 240.8 2’01.236 5.898 / 0.516

25 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 253.0 2’01.911 6.573 / 0.675

26 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.2 2’01.964 6.626 / 0.053

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 245.6 2’02.163 6.825 / 0.199

28 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 235.7 2’04.878 9.540 / 2.715

29 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.8 2’04.998 9.660 / 0.120

30 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 243.8 2’06.003 10.665 / 1.005

Foto: Lapresse