Ancora nessuna vittoria per l’Italia nei Mondiali femminili di curling in corso di svolgimento a Calgary. Dopo le due sconfitte di ieri, le azzurre (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Dami) sono state battute anche dalla Russia e dagli Stati Uniti. Italia sempre ferma all’ultimo posto insieme alla Corea del Sud e che dovrà assolutamente cambiare rotta se vuole provare a conquistare uno dei primi sei pass olimpici per i Giochi invernali di Pechino 2022.

Sconfitta per 8-5 contro la Russia capolista in una sfida che aveva visto le azzurre portarsi avanti sul 3-1. Un vantaggio sfumato nel terzo inning, dove le russe hanno ottenuto tre punti. Anche nel sesto inning sono arrivati tre punti per la Russia, che hanno praticamente messo fine alla contesa, vanificando la rimonta azzurra nel finale.

Con gli Stati Uniti, invece, è arrivata una sconfitta per 7-5. Tutto si è deciso nel quarto inning, dove le americane hanno addirittura conquistato quattro punti, portandosi sul 5-1. A quel punto gli USA hanno gestito il vantaggio, vincendo il nono inning e pareggiando il decimo.

Adesso per l’Italia due sfide fondamentali per provare a tornare in corsa. Prima contro la Germania e poi contro la Corea del Sud. Obbligatorio ottenere due vittorie.

Foto: WCF