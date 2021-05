Marvin Vettori affronterà Israel Adesanya per il Mondiale UFC dei pesi medi. L’appuntamento è per sabato 12 giugno. La sede dell’evento non era stata ancora definita al momento dell’annuncio dell’incontro. La comunicazione ufficiale è arrivata durante la main card di UFC Vegas 25: Vettori e Adesanya si sfideranno alla Gila River Arena di Glendale (Arizona, USA), la casa degli Arizona Coyotes (formazione di NHL, la massima lega statunitense di hockey ghiaccio). Si torna a combattere in questo Stato dopo oltre due anni: il 17 febbraio 2019 si era a Phoenix per Ngannou-Velasquez.

Sarà il main event di UFC 263, evento organizzato dalla promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste. Per la prima volta nella storia un fighter italiano salirà sull’ottagono con la possibilità di combattere per il titolo iridato. Il lottatore trentino, reduce da cinque vittorie consecutive, è salito al numero 3 del ranking di categoria e si è guadagnato il diritto di sfidare l’attuale Campione del Mondo: si preannuncia un vero match da urlo, assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di MMA.

Il 27enne è reduce da un pokerissimo di affermazioni: nel 2019 sconfisse con verdetto unanime Cezar Ferreira e Andrew Sanchez, nel 2020 sottomise Karl Roberson e poi si rese protagonista di un’impresa contro Jack Hermansson, lo scorso 10 aprile dominò Kevin Holland e si è così guadagnato la grande chance per il Mondiale. L’ultima sconfitta di Marvin risale al 14 aprile 2018, proprio contro Israel Adesanya (che sarà chiamato alla quarta difesa del titolo). Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al nigeriano, che ai tempi non deteneva la cintura dei pesi medi, e venne sconfitto per split decision.