Mark Selby vince il Mondiale di Snooker 2021. Murphy si arrende. Quarto titolo e montepremi da urlo

Mark Selby ha vinto il Mondiale di snooker 2021. L’inglese ha sconfitto il connazionale Shaun Murphy per 18-15 nell’avvincente finale andata in scena al Crucible Theatre di Sheffield (Gran Bretagna). Un derby vibrante per questo atto conclusivo che ha scaldato il cuore di tutti gli appassionati di biliardo e di un’intera Nazione, vista l’enorme popolarità di cui gode questa disciplina nel Regno Unito (evento trasmesso sulla BBC, in un Paese oggi a riposo per la Festa dei Lavoratori, che a quelle latitudini ricorre ogni primo lunedì del mese di maggio).

Il ribattezzato “The Jester from Leicester”, il “Giullare di Leicester”, ha conquistato il titolo iridato per la quarta volta in carriera dopo i trionfi del 2014, 2016, 2017. Il 37enne, numero 4 del ranking, si è reso protagonista di un torneo impeccabile. Nell’ordine ha sconfitto il norvegese Kurt Maflin (10-1), il nordirlandese Mark Allen (13-7), il gallese Mark Williams (13-3) e il connazionale Stuart Bingham (17-15), prima di regolare Shaun Murphy, il quale ha invece perso la terza finale mondiale della carriera dopo quelle del 2009 e del 2015 (si impose soltanto nel 2006).

Murphy, numero 7 del ranking, aveva vinto i primi due frame della giornata di ieri e aveva chiuso la prima sessione in vantaggio per 5-3, ma Selby aveva prontamente reagito nel pomeriggio e, con un fenomenale parziale di 7-2, vincendo gli ultimi quattro frame consecutivi, si era portato sul 10-7. Murphy è stato costretto a rimontare per tutto il lunedì, ma ogni suo tentativo veniva respinto e si è arrivati così all’inizio della sessione serale sul 14-11. A quel punto Selby ha bisogno di vincere ancora quattro match per portare a casa la corona, il 120-0 con cui si porta sul 17-13 sembra una sentenza. Murphy non molla la presa, accorcia le distanze (15-17) e si trova anche in vantaggio nella 33ma partita, ma Selby è lesto ad approfittare di una sbavatura e chiude i conti con grandissima personalità.

La vita di questo straordinario giocatore è legata a doppio filo col club calcistico del Leicester, di cui è tifosissimo fin da bambino. Nel 2014 vinse il Mondiale nello stesso giorno in cui la sua squadra del cuore venne promossa in Premier League. Due anni dopo conquistò il suo secondo titolo iridato appena 13 minuti dopo l’apoteosi scudetto del Leicester guidato da Claudio Ranieri. Sposato con Vikki Layton (giocatrice irlandese di pool) da dieci anni, hanno una figlia (Sofia) nata nel 2014. Appassionato anche di freccette, questa sera non festeggia una vittoria del Leicester, che è in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions League, ma il suo quarto sigillo al Crucible e un generosissimo assegno da 500.000 sterline (circa 575.000 euro): questo è il montepremi faraonico garantito per il nuovo Campione del Mondo di snooker.

