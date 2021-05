Lotta, Preolimpico Sofia 2021: subito eliminata Francesca Indelicato nei -57 kg

Non inizia al meglio la seconda giornata di gare per gli azzurri impegnati nel Preolimpico su base mondiale di lotta che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria: nella lotta femminile, infatti, Francesca Indelicato viene eliminata all’esordio, nel turno di qualificazione agli ottavi.

L’azzurra viene battuta dall’uzbeka Sevara Eshmuratova, che si impone per superiorità tecnica, con incontro interrotto sul punteggio di 14-4 dopo 4’44”. L’azzurra parte bene, arrivando a metà gara in vantaggio per 4-0, grazie ad una presa cui fa seguito un rotolamento.

Dopo la pausa però l’uzbeka torna sulla materassina con ben altro piglio, mette a segno una proiezione da quattro punti, poi sorprende ancora l’azzurra con una presa cui fanno seguito tre rotolamenti per il 12-4. Nel finale l’italiana, costretta ad attaccare, si scopre e subisce la presa del 14-4 che sancisce la fine anticipata del match.

Nel primo turno dei ripescaggi dei -86 kg dello stile libero non sale sulla materassina Simone Iannattoni, fermato da un infortunio, lasciando così strada libera allo spagnolo Taimuraz Friev Naskidaeva, il quale, approfittando poi anche del forfait del magiaro Istvan Vereb, va in finale per il terzo posto senza combattere.

Foto: LPS / Claudio Bosco