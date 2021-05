Lotta, Preolimpico Sofia 2021: in palio gli ultimi pass per i Giochi. Kakhelashvili e Conyedo teste di serie

Si avvicina il momento della verità: con 14 posti già assegnati sui 16 disponibili, restano due pass per i Giochi in ciascuna delle 18 categorie di peso olimpiche della lotta, che verranno assegnati nel torneo su base mondiale che si disputerà a Sofia, in Bulgaria, dal 6 al 9 maggio.

I pass olimpici verranno assegnati nelle prime tre giornate a coloro che giungeranno in finale nei rispettivi tabelloni: il 6 toccherà allo stile libero, il 7 alla lotta femminile, e l’8 alla greco-romana. Andranno dunque ai vincitori delle due semifinali i biglietti per i Giochi.

Diramata la lista degli iscritti, saranno 474 gli atleti in gara da 84 Paesi, che lotteranno per 36 pass olimpici: per l’Italia saranno teste di serie Abraham Conyedo nei -97 kg dello stile libero e Nikoloz Kakhelashvili nei -97 kg della greco-romana. Italia qualificata soltanto nei -74 kg dello stile libero (pass non nominale conquistato da Frank Chamizo).

GLI ISCRITTI AL PREOLIMPICO DI SOFIA

STILE LIBERO

-57kg

Giorgi EDISHERASHVILI (AZE)

Uladzislau ANDREYEU (BLR)

Aso PALANI (CAN)

Reineri ANDREU ORTEGA (CUB)

Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM)

Levan METREVELI VARTANOV (ESP)

Junjun ASEBIAS (FSM)

Beka BUJIASHVILI (GEO)

Niklas STECHELE (GER)

Mohamed Ismaele CAMARA (GUI)

Givi DAVIDOVI (ITA)

Yuki TAKAHASHI (JPN)

Simon Kamau WAINAINA (KEN)

Almaz SMANBEKOV (KGZ)

Sunggwon KIM (KOR)

Chakir ANSARI (MAR)

Anatolii BURUIAN (MDA)

Roberto ALEJANDRO BLANCO (MEX)

Bekhbayar ERDENEBAT (MGL)

Vladimir EGOROV (MKD)

Muhammad BILAL (PAK)

Richard Antonio GARCIA ANDRADE (PAN)

Razvan Marian KOVACS (ROU)

Muhamad IKROMOV (TJK)

Rozgeldi SEYIDOV (TKM)

Taras MARKOVYCH (UKR)

Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN)

-65kg

Vilson NDREGJONI (ALB)

Gabriel JANATSCH (AUT)

Niurgun SKRIABIN (BLR)

Marcos Wesley DE BRITO SIQUEIRA (BRA)

Ruhan Hyusnyu RASIM (BUL)

Dillon Emmanuel WILLIAMS (CAN)

Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL)

Albaro RUDECINDO CAMACHO (DOM)

Fathi Tarek Fathi Attia ISMAIL (EGY)

Juan Pablo GONZALEZ CRESPO (ESP)

Ilman MUKHTAROV (FRA)

George Anthony RAMM (GBR)

Mbunde CUMBA MBALI (GBS)

TBD – (GEO)

Alexander SEMISOROW (GER)

Georgios PILIDIS (GRE)

Abdellatif MANSOUR (ITA)

Gilbert Mbevoni KABOCHE (KEN)

Junsik YUN (KOR)

Mohammed J M Th A ABDULKAREEM (KUW)

Nicolai GRAHMEZ (MDA)

Fati VEJSELI (MKD)

Sixto Miguel AUCCAPINA PEDRAGAS (PER)

Magomedmurad GADZHIEV (POL)

Sebastian C RIVERA (PUR)

Nikolai OKHLOPKOV (ROU)

David HABAT (SLO)

Chamara Milinda Perera WEERASINGHEGE (SRI)

Mustafo AKHMEDOV (TJK)

Perman HOMMADOV (TKM)

Selahattin KILICSALLAYAN (TUR)

Hor OHANNESIAN (UKR)

Jordan Michael OLIVER (USA)

Ilyas BEKBULATOV (UZB)

Hussein Abdullah Hussein Abdullah AL AZZANI (YEM)

-74kg

Francisco de Deus KADIMA (ANG)

Jorge Ivan LLANO (ARG)

Arman ANDREASYAN (ARM)

Elias Lauofo VAOIFI (ASA)

Simon MARCHL (AUT)

Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU (BLR)

Ali Pasha Ruslanovich UMARPASHAEV (BUL)

Jasmit Singh PHULKA (CAN)

Leon Juan Carlos PERALTA LANAS (CHI)

Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL)

Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM)

Jonatan ALVAREZ DIAZ (ESP)

Aimar ANDRUSE (EST)

Nicolae COJOCARU (GBR)

Georgios KOUGIOUMTSIDIS (GRE)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

Amit Kumar DHANKHAR (IND)

Mitchell Louis FINESILVER (ISR)

Mathayo Matonya MAHABILA (KEN)

Arsalan BUDAZHAPOV (KGZ)

Byungmin GONG (KOR)

Evgheni NEDEALCO (MDA)

Byambadorj BAT ERDENE (MGL)

Ogbonna Emmanuel JOHN (NGR)

Abdullrahman Ibrahim A IBRAHIM (QAT)

Zurab KAPRAEV (ROU)

Mohamed SESAY (SLE)

Malik Michael AMINE (SMR)

Hetik CABOLOV (SRB)

Marc DIETSCHE (SUI)

Tajmuraz Mairbekovic SALKAZANOV (SVK)

Alymuhammet OVEZMYRADOV (TKM)

Ayoub BARRAJ (TUN)

Soner DEMIRTAS (TUR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

-86kg

Hovhannes MKHITARYAN (ARM)

Abubakr ABAKAROV (AZE)

Akhmed Adamovich MAGAMAEV (BUL)

Alexander Robert MOORE (CAN)

Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP)

Ville Tapani HEINO (FIN)

Saifedine ALEKMA (FRA)

Bedopassa Buassat DJONDE (GBS)

Sandro AMINASHVILI (GEO)

Ahmed Ruslanovic DUDAROV (GER)

Georgios SAVVOULIDIS (GRE)

Istvan VEREB (HUN)

Uri KALASHNIKOV (ISR)

Simone IANNATTONI (ITA)

Daichi TAKATANI (JPN)

Sohsuke TAKATANI (JPN)

Azamat DAULETBEKOV (KAZ)

John Odhiambo OMONDI (KEN)

Saiakbai USUPOV (KGZ)

Abdullah F A SALEEM (KUW)

Domenic Michael ABOU NADER (LBN)

Piotr IANULOV (MDA)

Noel Alfonso TORRES CHACON (MEX)

Unurbat PUREVJAV (MGL)

Zbigniew Mateusz BARANOWSKI (POL)

Ethan Adrian RAMOS (PUR)

Mihai Nicolae PALAGHIA (ROU)

Boris MAKOEV (SVK)

Bakhodur KODIROV (TJK)

Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM)

Maher GHANMI (TUN)

Mukhammed ALIIEV (UKR)

Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN)

-97kg

Nathaniel Tuifao TUAMOHELOA (ASA)

Ahmed Sultanovich BATAEV (BUL)

Ulrich Elyse MANOUAN (CIV)

Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM)

Alejandro CANADA PANCORBO (ESP)

Erik Sven THIELE (GER)

Timofei XENIDIS (GRE)

Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON)

Satywart KADIAN (IND)

Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA)

Taira SONODA (JPN)

Naoya AKAGUMA (JPN)

Arslanbek TURDUBEKOV (KGZ)

Minwon SEO (KOR)

Nicolai CEBAN (MDA)

Altangerel CHINBAT (MGL)

Haroon ABID (PAK)

Radoslaw BARAN (POL)

Evan Amadour RAMOS (PUR)

Albert SARITOV (ROU)

Amadu O KAMARA (SLE)

Samuel SCHERRER (SUI)

Zyyamuhammet SAPAROV (TKM)

Valerii ANDRIITSEV (UKR)

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN)

-125kg

Paris KAREPI (ALB)

Param Pal SINGH (AUS)

Johannes LUDESCHER (AUT)

Vakhit GALAYEV (AZE)

Georgi Lyubomirov IVANOV (BUL)

Jose CUBA VAZQUEZ (ESP)

Jere Tapani HEINO (FIN)

Daniel LIGETI (HUN)

Sumit SUMIT (IND)

Tetsuya TANAKA (JPN)

Aiaal LAZAREV (KGZ)

Donghwan KIM (KOR)

Alexandr ROMANOV (MDA)

Robert BARAN (POL)

Charles Zachary MERRILL (PUR)

Rares Daniel CHINTOAN (ROU)

Sergei KOZYREV (RUS)

Rustam ISKANDARI (TJK)

Shatlyk HEMELYAYEV (TKM)

Dilmukhammed NURMUKHAMEDOV (UZB)

GRECO-ROMANA

-60kg

Armen MELIKYAN (ARM)

Murad MAMMADOV (AZE)

Maksim KAZHARSKI (BLR)

Edmond Armen NAZARYAN (BUL)

Adam Takahashi MACFADYEN (CAN)

Dicther Hans TORO CASTANEDA (COL)

Ivan LIZATOVIC (CRO)

Andres Roberto MONTANO ARROYO (ECU)

Helary MAEGISALU (EST)

Dato CHKHARTISHVILI (GEO)

Nugzari TSURTSUMIA (GEO)

Krisztian KECSKEMETI (HUN)

Sachin RANA (IND)

Hanjae CHUNG (KOR)

Mohammad F Kh M J ALAJMI (KUW)

Justas PETRAVICIUS (LTU)

Fouad FAJARI (MAR)

Victor CIOBANU (MDA)

Samuel GURRIA VIGUERAS (MEX)

Stig Andre BERGE (NOR)

Michal Jacek TRACZ (POL)

Joshua Xavier MEDINA (PUR)

Razvan ARNAUT (ROU)

Ardit FAZLJIJA (SWE)

Firuz MIRZORAJABOV (TJK)

Merdan ALLAYAROV (TKM)

Jui Chi HUANG (TPE)

-67kg

Karen ASLANYAN (ARM)

Rasul CHUNAYEV (AZE)

Aliaksandr LIAVONCHYK (BLR)

Deyvid Tihomirov DIMITROV (BUL)

Daniel Troy COLES (CAN)

Cristobal Alonso TORRES NUNEZ (CHI)

Danijel JANECIC (CRO)

Enyer Manuel FELICIANO (DOM)

Marcos SANCHEZ SILVA MEJIAS (ESP)

Elmer Joakim MATTILA (FIN)

Mamadassa SYLLA (FRA)

Ashu ASHU (IND)

Katsuaki ENDO (JPN)

Shogo TAKAHASHI (JPN)

Almat KEBISPAYEV (KAZ)

Kenneth KOECH (KEN)

Amantur ISMAILOV (KGZ)

Kristupas SLEIVA (LTU)

Donior ISLAMOV (MDA)

Diego Alberto MARTINEZ DE LEIJA (MEX)

Morten THORESEN (NOR)

Nilton Gonzalo Marcos SOTO GARCIA (PER)

Gevorg SAHAKYAN (POL)

Andreas VETSCH (SUI)

Leos DRMOLA (SVK)

Azatjan ACHILOV (TKM)

Enes BASAR (TUR)

Parviz NASIBOV (UKR)

Aker AL OBAIDI (UWW)

Makhmud BAKHSHILLOEV (UZB)

Anthony Javier PALENCIA PUENTES (VEN)

-77kg

Abd Elkrim OUAKALI (ALG)

Francisco de Deus KADIMA (ANG)

Rafig HUSEYNOV (AZE)

Viktar SASUNOUSKI (BLR)

Aik MNATSAKANIAN (BUL)

Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL)

Oldrich VARGA (CZE)

Yuisralembert CARRION PEREZ (ESP)

Matias Olavi Iisakki LIPASTI (FIN)

Evrik NIKOGHOSYAN (FRA)

Bakuri GOGOLI (GEO)

Shmagi BOLKVADZE (GEO)

Roland SCHWARZ (GER)

Georgios PREVOLARAKIS (GRE)

Singh GURPREET (IND)

Riccardo Vito ABBRESCIA (ITA)

Hyeonwoo KIM (KOR)

Paulius GALKINAS (LTU)

Daniel CATARAGA (MDA)

Per Anders KURE (NOR)

Edgar BABAYAN (POL)

Marciano George ALI (PUR)

Bakhit Sharif K BADR (QAT)

Ilie COJOCARI (ROU)

Viktor NEMES (SRB)

Mate NEMES (SRB)

Nicolas Peter CHRISTEN (SUI)

Denis HORVATH (SVK)

Daler REZA ZADE (TJK)

Muhammetberdi MAMEDOV (TKM)

Fatih CENGIZ (TUR)

Dmytro VASETSKYI (UKR)

Jesse Alexander PORTER (USA)

Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN)

-87kg

Artur SHAHINYAN (ARM)

Michael WAGNER (AUT)

Tarek Mohamed ABDELSLAM SHEBLE MOHAMED (BUL)

Ioannis NARLIDIS (CAN)

Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL)

Ivan HUKLEK (CRO)

Petr NOVAK (CZE)

Pedro Jacinto GARCIA PEREZ (ESP)

Vili Tapio ROPPONEN (FIN)

Dimitrios PAPADOPOULOS (GRE)

Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON)

Kumar SUNIL (IND)

Naser Ghasem ALIZADEH (IRI)

Mirco MINGUZZI (ITA)

Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM)

Yoji KAWAMURA (JPN)

Masato SUMI (JPN)

Mark Omumasaba INGUYESI (KEN)

Jinhyeok KIM (KOR)

Julius MATUZEVICIUS (LTU)

Gabriel LUPASCO (MDA)

Alvis Albino ALMENDRA JIMENEZ (PAN)

Arkadiusz Marcin KULYNYCZ (POL)

Davit CHAKVETADZE (RUS)

Zurabi DATUNASHVILI (SRB)

Ramon Rainer BETSCHART (SUI)

Kristoffer Zakarias BERG (SWE)

Sukhrob ABDULKHAEV (TJK)

Shageldi ANNAYEV (TKM)

Metehan BASAR (TUR)

Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN)

-97kg

Daniel GASTL (AUT)

Murat LOKIAYEV (AZE)

Aliaksandr HRABOVIK (BLR)

Thomas Rahontsiiosta BARREIRO (CAN)

Phillip Raweriio BARREIRO (CAN)

Artur OMAROV (CZE)

Amir ALAWAD (EGY)

Jesus GASCA FRESNEDA (ESP)

Melonin NOUMONVI (FRA)

Peter OEHLER (GER)

Laokratis KESIDIS (GRE)

Kevin MEJIA CASTILLO (HON)

Alex Gergo SZOKE (HUN)

Deepanshu DEEPANSHU (IND)

Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)

Kaito MIYAMOTO (JPN)

Yuta NARA (JPN)

Olzhas SYRLYBAY (KAZ)

Seungjun KIM (KOR)

Vilius LAURINAITIS (LTU)

Felix BALDAUF (NOR)

Damian VON EUW (SUI)

Pontus Johan LUND (SWE)

Vladlen KOZLIUK (UKR)

Luillys Jose PEREZ MORA (VEN)

-130kg

David OVASAPYAN (ARM)

Beka KANDELAKI (AZE)

Georgi CHUGOSHVILI (BLR)

Radoslav Plamenov GEORGIEV (BUL)

Marko KOSCEVIC (CRO)

Stepan DAVID (CZE)

Leo Dalis SANTANA HEREDIA (DOM)

Matti Elias KUOSMANEN (FIN)

Alexandros PAPADATOS (GRE)

Adam VARGA (HUN)

Naveen NAVEEN (IND)

Luca GODINO (ITA)

Arata SONODA (JPN)

Alimkhan SYZDYKOV (KAZ)

Murat RAMONOV (KGZ)

Oskar MARVIK (NOR)

Rafal Andrzej KRAJEWSKI (POL)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Mykola KUCHMII (UKR)

Adam Jacob COON (USA)

Moises Salvador PEREZ HELLBURG (VEN)

LOTTA FEMMINILE

-50kg

Patricia Alejandra BERMUDEZ (ARG)

Anastasiya YANOTAVA (BLR)

Kamila BARBOSA VITO DA SILVA (BRA)

Jessica Anne Marie MACDONALD (CAN)

Lucia Yamileth YEPEZ GUZMAN (ECU)

Nada Medani Ashour Abdalla MOHAMED (EGY)

Julie Martine SABATIE (FRA)

Debora Valeria TURE (GBS)

Lisa ERSEL (GER)

Mia Lahnee Ramos AQUINO (GUM)

Seema SEEMA (IND)

YeoJin KIM (KOR)

Mariana DRAGUTAN (MDA)

Thalia Jihann MALLQUI PECHE (PER)

Anna LUKASIAK (POL)

Emma Jonna Denise MALMGREN (SWE)

Meng Hsuan HSIEH (TPE)

Dauletbike YAKHSHIMURATOVA (UZB)

-53kg

Turkan NASIROVA (AZE)

Sezen Behchetova BELBEROVA (BUL)

Samantha Leigh STEWART (CAN)

Luisa Elizabeth VALVERDE MELENDRES (ECU)

Marina RUEDA FLORES (ESP)

Hilary Ysaline HONORINE (FRA)

Annika WENDLE (GER)

Mercedesz DENES (HUN)

Emma Nekesa WANGILA (KEN)

Hyunyoung OH (KOR)

Iulia LEORDA (MDA)

Laura Gabriela PEREDO TORRES (MEX)

Jessica Cornelia Francisca BLASZKA (NED)

Esther Omolayo KOLAWOLE (NGR)

Andreea Beatrice ANA (ROU)

Olga KHOROSHAVTSEVA (RUS)

Yung Hsun LIN (TPE)

Zeynep YETGIL (TUR)

Iryna KHARIV CHYKHRADZE (UKR)

Shokhida AKHMEDOVA (UZB)

Betzabeth Angelica ARGUELLO VILLEGAS (VEN)

-57kg

Alyona KOLESNIK (AZE)

Giullia RODRIGUES PENALBER DE OLIVEIRA (BRA)

Linda MORAIS (CAN)

Graciela SANCHEZ DIAZ (ESP)

Mathilde Hélène RIVIERE (FRA)

Laura MERTENS (GER)

Emese BARKA (HUN)

Francesca INDELICATO (ITA)

Altynay SATYLGAN (KAZ)

Nuraida ANARKULOVA (KGZ)

Shinhye LEE (KOR)

Zineb HASSOUNE (MAR)

Grace Jacob BULLEN (NOR)

Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR)

Kateryna ZHYDACHEVSKA (ROU)

Veronika CHUMIKOVA (RUS)

Sara Johanna LINDBORG (SWE)

Bediha GUN (TUR)

Sevara ESHMURATOVA (UZB)

Betzabeth Rebeca SARCO COLMENAREZ (VEN)

-62kg

Tetiana OMELCHENKO (AZE)

Veranika IVANOVA (BLR)

Jessica Lise BROUILLETTE (CAN)

Berthe Emilienne ETANE NGOLLE (CMR)

Jackeline RENTERIA CASTILLO (COL)

Iva GERIC (CRO)

Lydia PEREZ TOURINO (ESP)

Luisa Helga Gerda NIEMESCH (GER)

Elena ESPOSITO (ITA)

Aina TEMIRTASSOVA (KAZ)

Winrose ALIVISA (KEN)

Youngjin KWON (KOR)

Mariana CHERDIVARA ESANU (MDA)

Alejandra ROMERO BONILLA (MEX)

Bolortuya KHURELKHUU (MGL)

Ashley Chantelle ZARATE CAMPBELL (PAN)

Aleksandra WOLCZYNSKA (POL)

Kriszta Tunde INCZE (ROU)

Liubov OVCHAROVA (RUS)

Hsin Ping PAI (TPE)

Elif Jale YESILIRMAK (TUR)

Nabira ESENBAEVA (UZB)

Nathaly Josefina GRIMAN HERRERA (VEN)

-68kg

Luz Clara VAZQUEZ (ARG)

Elis MANOLOVA (AZE)

Anastasiya ZIMIANKOVA (BLR)

Mimi Nikolova HRISTOVA (BUL)

Adela HANZLICKOVA (CZE)

Yessica Coraima OVIEDO PEREZ (DOM)

Agoro PAPAVASILEIOU (GRE)

Nisha NISHA (IND)

Ilana KRATYSH (ISR)

Dalma CANEVA (ITA)

Zhamila BAKBERGENOVA (KAZ)

Eun Sun JEONG (KOR)

Danute DOMIKAITYTE (LTU)

Irina RINGACI (MDA)

Ambar Michell GARNICA FLORES (MEX)

Yanet Ursula SOVERO NINO (PER)

Natalia Iwona STRZALKA (POL)

Zsuzsanna MOLNAR (SVK)

Buse TOSUN (TUR)

Svetlana OKNAZAROVA (UZB)

Soleymi Antonieta CARABALLO HERNANDEZ (VEN)

-76kg

Martina KUENZ (AUT)

Gozal ZUTOVA (AZE)

Mariya Gerginova ORYASHKOVA (BUL)

Amy YOUIN (CIV)

Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL)

Milaimys de la Caridad MARIN POTRILLE (CUB)

Genesis Rosangela REASCO VALDEZ (ECU)

Pauline Denise LECARPENTIER (FRA)

Georgina Olwen NELTHORPE (GBR)

Aikaterini Eirini PITSIAVA (GRE)

Zsanett NEMETH (HUN)

Pooja POOJA (IND)

Enrica RINALDI (ITA)

Sujin PARK (KOR)

Kamile GAUCAITE (LTU)

Iselin Maria Moen SOLHEIM (NOR)

Patrycja SPERKA (POL)

Catalina AXENTE (ROU)

Yasemin ADAR (TUR)

Alla BELINSKA (UKR)

Shakhribonu ELLIEVA (UZB)

Maria Jose ACOSTA ACOSTA (VEN)

Foto: LPS / Claudio Bosco