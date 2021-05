LIVE Nuoto artistico, Europei 2021 in DIRETTA. Marta Murru non si migliora nel Solo libero: è nona

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.06: La nostra diretta si chiude qui, nel pomeriggio la finale del programma tecnico a squadre senza le azzurre. Buona giornata!

10.04: Oro dunque nel Solo libero per la russa Subbotina con 96.4333, argento per l’ucraina Fiedina che ha ottenuto 93.7000, bronzo per la greca Platanioti con 90.8000. Nono posto per Marta Murru che, rispetto alle qualificazioni, viene superata dalla britannica Shortman e dalla rappresentante del Liechtenstein Mechnig

10.03: Argento come da programma per l’ucraina Fiedina che con 93.7000 si inserisce al secondo posto alle spalle della russa Subbotina

9.58: Si migliora la austriaca Alexandri che con il punteggio di 88.8667 si inserisce al quarto posto. Si chiude la gara con l’ucraina Fiedina, oro ieri e candidata all’argento

9.53: Grande punteggio per la bielorussa Kandoshka che con 90.2333 va ad avvicinare Platanioti senza però riuscire a superarla. Si inserisce in terza posizione. E’ il momento dell’austriaca Alexandri, altra pretendente al podio

9.48: Prova da podio per la greca Platanioti che raggiunge il secondo posto provvisorio con il punteggio di 90.8000, migliorandosi rispetto alle qualificazione. Ora la bielorussa Kandoshka

9.42: Fa peggio rispetto alle qualificazioni la spagnola Luna Hernandez che totalizza 85.7333 e si piazza in terza posizione facendo scalare l’azzurra Murru in quinta piazza. Ora tocca alla forte greca Platanioti, argento ieri nel tecnico

9.36: Si migliora nettamente la russa Subbotina che va a prendersi l’oro con 96.4333, prima al momento e inarrivabile per tutte le rivali. Ora tocca alla spagnola Hernandez Luna

9.30: Di un soffio davanti all’azzurra Murru la rappresentante del Liechtenstein che totalizza 84.7333 e si inserisce al secondo posto. Ora in vasca la favorite, la russa Subbotina

9.25: La slovacca Daabousova non si migliora rispetto alla qualificazione e con 80.4333 si inserisce al quinto e ultimo posto. Tocca ora alla rappresentante del Liechtenstein Mechnig

9.19: Qualche sbavatura di troppo per l’israeliana Prikazchikova che resta nettamente alle spalle di Murru: è terza con 81.9333. Ora tocca alla slovacca Daabousova

9.14: La svizzera Fahrni arriva a 81.5333, si migliora rispetto alle qualificazioni e si inserisce in terza posizione. In vasca l’israeliana Prikazchikova

9.09: Non riesce a ripetere la prova della qualificazione Marta Murru: arrivano 84.5353 ed è secondo posto alle spalle della britannica Shortman. In acqua la svizzera Fahrni

9.08: Nessun errore per Marta Murru che ha offerto un’ottima esibizione. Soddisfatto lo staff tecnico

9.04: Ottima la prova della britannica Shortman che si migliora rispetto alle qualificazioni: 86.0000 punti e ora Murru si dovrà superare per tenerla indietro. Ora tocca a lei!

8.59: La prima a scendere in acqua è la britannica Shortman, subito dopo Marta Murru

8.55: Queste le atlete al via nella gara di oggi: Shortman (Gbr), Murru (Ita), Fahrni (Sui), Prikazchikova (Isr), Daabousova (Svk), Mechnig (Lie), Subbotina (Rus), Hernandez Luna (Esp), Platanioti (Gre), Khandoshka (Blr), Alexandri (Aut), Fiedina (Ukr)

8.52: Nel pomeriggio, invece, verrà assegnato il titolo del programma tecnico a squadre ma non ci sarà la compagine azzurra.

8.49: L’azzurra è a caccia del riscatto dopo l’errore commesso ieri nella finale del tecnico solo che l’ha relegata all’ottavo posto. Questa mattina vorrà sicuramente fare meglio, anche se deve fare i conti con alcuni monumenti della specialità, tra cui la russa Subbotina che non era in gara ieri.

8.46: Dopo i buoni risultati delle prime due giornate, oggi c’è solo Marta Murru in gara per l’Italia nella sessione mattutina che assegna le medaglie del programma libero del Solo.

8.42: In questa terza giornata di gare assisteremo alla finale del programma libero del solo questa mattina e alla finale del programma tecnico a squadre.

8.40: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest

Il programma degli Europei nuoto artistico – I convocati dell’Italia agli Europei nuoto artistico – La cronaca delle gare dell’11 maggio, preliminari del duo libero – La cronaca delle gare dell’11 maggio, l’ottavo posto di Murru nella finale del solo tecnico – Il medagliere degli Europei di Budapest 2021

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria). In questa terza giornata (12 maggio) assisteremo alla finale del programma libero del solo e alla finale del programma tecnico a squadre.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza di questa manifestazione con tante assenze. Linda Cerruti, a causa di una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti, non è disponibile. Assenti anche Giorgio Minisini, Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli, tutti costretti all’isolamento dal contagio da Covid. Tuttavia la selezione di Patrizia Giallombardo sta ottenendo risultati interessanti, pur chiaramente con meno possibilità per centrare delle medaglie.

Dopo i buoni risultati delle prime due giornate, oggi c’è solo Marta Murru in gara per l’Italia nella sessione mattutina che assegna le medaglie del programma libero del Solo. L’azzurra è a caccia del riscatto dopo l’errore commesso ieri nella finale del tecnico solo che l’ha relegata all’ottavo posto. Questa mattina vorrà sicuramente fare meglio, anche se deve fare i conti con alcuni monumenti della specialità, tra cui la russa Subbotina che non era in gara ieri. Nel pomeriggio, invece, verrà assegnato il titolo del programma tecnico a squadre ma non ci sarà la compagine azzurra.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto artistico di scena a Budapest (Ungheria): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse