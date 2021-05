Karate, Premier League 2021: trionfa Luigi Busà! Bronzo per Crescenzo, argento nei kata a squadre

Si conclude la prima tappa della Premier League 2021 di karate, di scena a Lisbona tra venerdì e oggi. La Nazionale italiana chiude con il bilancio di quattro medaglie: l’oro di Luigi Busà nel kumite -75 kg, gli argenti del kata a squadre sia nel maschile che nel femminile e il bronzo di Angelo Crescenzo nel kumite -60 kg. Andiamo a riepilogare quanto accaduto in Portogallo.

CATEGORIE MASCHILI

Kata maschile: a vincere l’oro è il turco Enes Ozdemir, che supera in finale lo svizzero Yuki Ujihara. Bronzi per il giapponese Kazumasa Moto e il turco Ali Sofuoglu.

Kata a squadre: il trio italiano composto da Gallo, Iodice e Panagia (25.72) si deve accontentare dell’argento, dal momento che cede in finale ai turchi Goktas, Ozdemir e Sofuoglu (26.58). Medaglie di bronzo per Azerbaigian e Spagna.

Kumite -60 kg: l’oro va al kazako Kaisar Alpysbair, che batte in finale il lettone Kalvis Kalnins con il punteggio di 5-0. In chiave azzurra bronzo per Angelo Crescenzo, che strapazza per 8-0 l’egiziano Karime Aboeitta e festeggia al meglio la qualificazione a Tokyo 2021; l’altro bronzo va al kazako Darkhan Assadilov.

Kumite -67 kg: oro per il francese Steven Da Costa, che batte per 1-0 il giordano Abdel Rahman Almasatfa. Medaglie di bronzo per l’egiziano Ali Elsawy e il turco Burak Uygur.

Kumite -75 kg: la gloria è per il nostro Luigi Busà, che nell’attesa finalissima contro l’iraniano Asgari si impone per 3-0 e conquista una medaglia d’oro che lascia ben sperare in vista dei Giochi nipponici. Bronzi per l’ucraino Stanislav Horuna e l’egiziano Abdalla Abdelaziz.

Kumite -84 kg: a vincere l’oro è l’iraniano Zabihollah Poorshab, che supera in finale il giapponese Ryutaro Araga. Gradino più basso del podio per il turco Ugur Aktas e il francese Farouk Abdesselem.

Kumite +84 kg: trionfo per il georgiano Gogita Arkania, che nell’ultimo atto batte l’azero Asiman Gurbanli. Bronzi per l’iraniano Sajad Ganjzadeh e il tedesco Jonathan Horne.

CATEGORIE FEMMINILI

Kata individuale: medaglia d’oro per la giapponese Hikaru Ono, che batte in finale l’atleta di Hong Kong Grace Lau. Bronzi per la turca Dilara Bozan e la spagnola Lidia Rodriguez Encabo.

Kata a squadre: medaglia d’argento per il trio italiano composto da Casale, D’Onofrio e Pezzetti (24.72), che cede alla Spagna di Rodriguez Encabo, Roy Rubio e Garcia Lozano (25.14) nell’ultimo atto della manifestazione. La Spagna si prende anche un bronzo con un altro terzetto, così come l’Egitto.

Kumite -50 kg: oro per la filippina Junna Tsukii, che batte in finale la kazaka Moldir Zhangbyrbay per 2-0. Medaglie di bronzo per la francese Alexandra Recchia e la giapponese Miho Miyahara.

Kumite -55 kg: niente medaglia di bronzo per Sara Cardin, che cede per 1-3 alla tedesca Jana Messerschmidt, e per Veronica Brunori, che viene sconfitta per 1-2 dalla turca Tuba Yakan. L’oro va all’ucraina Anzhelica Terliuga, che batte per 6-0 l’egiziana Yassmin Attia.

Kumite -61 kg: medaglia d’oro per la serba Jovana Prekovic, che batte nettamente l’egiziana Giana Lotfy per 6-0. Bronzi per la francese Leila Hertault e la turca Merve Coban.

Kumite -68 kg: trionfo per la cinese Li Gong, che travolge per 10-0 la svizzera Elena Quirici. Sul gradino più basso del podio si piazzano la montenegrina Marina Rakovic e l’egiziana Feryal Abdelaziz.

Kumite +68 kg: successo finale per la turca Hocaoglu, che batte per 7-4 la spagnola Maria Torres Garcia. Bronzi per la spagnola Laura Palacio Gonzalez e l’iraniana Hamideh Abbasali.

Foto: FIJLKAM