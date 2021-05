Domenica 6 giugno cominceranno ufficialmente i Campionati Mondiali 2021 di judo, ultimo evento di qualificazione olimpica prima dei Giochi di Tokyo. La rassegna iridata, che mette in palio la bellezza di 2000 punti per i vincitori di ogni categoria, sarà dunque un appuntamento cruciale in primis per stabilire chi potrà staccare il pass a cinque cerchi.

Per questo motivo saranno assenti molti big impegnati nella preparazione in vista del torneo olimpico di Tokyo, tra cui alcuni italiani. Attualmente sono iscritti al Mondiale 730 atleti provenienti da 134 Paesi, compresi 9 judoka della squadra azzurra.

Francesca Giorda, Francesca Milani (48 kg), Maria Centracchio (63), Giorgia Stangherlin (78), Manuel Lombardo (66), Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Nicholas Mungai (90). Al momento questo è l’elenco degli atleti italiani presenti nell’entry list del Mondiale di Budapest.

Spiccano le assenze di Odette Giuffrida (52), Fabio Basile (73) e Christian Parlati (81), tutti e tre alle prese con qualche acciacco fisico per provare a presentarsi in Giappone nelle migliori condizioni possibili. Giuffrida e Parlati sono già aritmeticamente qualificati per l’Olimpiade, mentre il campione olimpico di Rio 2016 (nei 66 kg) è molto vicino all’obiettivo.

Foto: EJU