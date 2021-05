Italia-Norvegia oggi, Mondiali hockey ghiaccio: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 23 maggio, a Riga (Lettonia) andrà in scena il match tra Italia e Norvegia, secondo appuntamento dei Mondiali 2021 di hockey su ghiaccio. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Il Mondiale non è cominciato nel migliore dei modi per la Nazionale italiana, che è stata sconfitta per 9-4 dalla Germania nella partita d’esordio del girone B. C’è da dire che ci sono diverse attenuanti che rendevano molto complicata la partita di venerdì: la squadra ampiamente rimaneggiata da infortuni e casi di Covid-19, l’assenza di coach Greg Ireland (positivo al virus e quindi non presente a Riga con i suoi) e, non ultimo, l’ampio divario tecnico tra le due formazioni, dal momento che la Germania è vice-campione olimpica di PyeongChang 2018. Gli azzurri si sono illusi con un ottimo primo tempo, nel quale sono stati addirittura in vantaggio per 1-2, per poi venire travolti dalla furia tedesca nel secondo periodo. Sconfitta all’esordio anche per la Norvegia, che ieri si è arresa alla stessa Germania per 1-5.

Il match tra Italia e Norvegia comincerà alle ore 11.15 e sarà trasmesso live ed in esclusiva su DAZN. In streaming si potrà seguire l’evento anche su www.hockeytv.com. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle partite della Nazionale.

ITALIA-NORVEGIA HOCKEY: PROGRAMMA, ORARIO E STREAMING

Domenica 23 maggio

Ore 11.15: Italia-Norvegia

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: Carola Semino