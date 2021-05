Italia-Germania oggi, Mondiali hockey ghiaccio: orario, programma, tv, streaming

Ci siamo! Scatta ufficialmente il Campionato Mondiale di Top Division 2021 di hockey ghiaccio e l’Italia è subito pronta per il proprio esordio. La compagine denominata “Blue Team” vivrà il suo primo match di questa attesissima kermesse iridata nella giornata odierna, andando a sfidare la Germania alla Arena Riga alle ore 15.15 italiane (le 16.15 nel Paese lettone).

In questa prima sfida del Gruppo B i ragazzi allenati da coach Greg Ireland (ancora “da remoto” per colpa della positività al Covid-19 del tecnico di origine canadese) saranno immediatamente chiamati alla grande impresa, dato che di fronte si troveranno una compagine quanto mai temibile che, nell’edizione precedente, è arrivata comodamente ai quarti di finale chiudendo la classifica del proprio raggruppamento davanti, per esempio, agli Stati Uniti.

La nazionale italiana, com’è purtroppo ben noto, non si presenta ai nastri di partenza dei Mondiali nelle migliori condizioni, dato che tra infortuni pesanti, positività al Covid-19 e assenze sempre legate al virus, la preparazione all’evento è stata assolutamente complicata.

IN TV – Il match tra Germania ed Italia dei Mondiali di hockey ghiaccio sarà trasmesso live ed in esclusiva su DAZN. In streaming si potrà seguire l’evento anche su www.hockeytv.com. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta delle partite della Nazionale.

PROGRAMMA MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2021

Venerdì 21 maggio

Ore 15.15 Germania – Italia – diretta su DAZN

Foto: Carola Semino