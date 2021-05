Internazionali d’Italia, piove a Roma! Slitta Djokovic-Tsitsipas. Sonego-Rublev in ritardo?

E’ arrivata la pioggia a Roma: sospesi i match degli Internazionali d’Italia 2021 di tennis. Finora sono stati completati quattro degli otto incontri di singolare in programma, mentre altri due sono stati sospesi poco dopo l’inizio e potrebbero dunque esserci dei ritardi nel completamento dei quarti di finale.

Sul Centrale la croata Petra Martic ha superato la statunitense Jessica Pegula per 7-5 6-4, poi lo spagnolo Rafael Nadal ha battuto il tedesco Alexander Zverev per 6-3 6-4. Al momento della sospensione erano in campo il serbo Novak Djokovic e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, con quest’ultimo avanti nel primo set 4-3 e servizio al momento dello stop. Non prima delle ore 18.00 è previsto il via del match tra la polacca Iga Swiatek e l’ucraina Elina Svitolina.

Sulla Grand Stand Arena, invece, prima lo statunitense Reilly Opelka ha superato l’argentino Federico Delbonis per 7-5 7-6 (2), poi la ceca Karolina Pliskova ha battuto in rimonta la lettone Jelena Ostapenko per 4-6 7-5 7-6 (1), mentre al momento della sospensione l’australiana Ashleigh Barty e la statunitense Cori Gauff si trovavano sul 2-2 nel primo set. Dopo questo match, ma comunque non prima delle ore 19.00, si giocherà la sfida tra Lorenzo Sonego ed il russo Andrey Rublev.

Dunque c’è ancora margine perché i due match della sessione serale non inizino in ritardo, ma comunque con l’arrivo della pioggia a Roma c’è il rischio che il programma odierno subisca degli slittamenti, con conseguente allontanamento del pubblico a ridosso delle ore 22.00, come avvenuto ieri.

Foto: LaPresse