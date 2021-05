Cominciano e continuano le danze al Foro Italico di Roma per quanto riguarda gli Internazionali d’Italia. L’inizio riguarda il tabellone principale maschile, con quattro incontri di primo turno del Masters 1000 maschile e il completamento delle qualificazioni tanto al maschile quanto al femminile.

Tra i quattro incontri di tabellone maschile che si giocheranno oggi, ci sarà quello di debutto di Salvatore Caruso, atteso da un confronto molto difficile con il belga David Goffin. Per quanto riguarda invece le qualificazioni, sono tre i giocatori italiani tra uomini e donne ancora in corsa: Raul Brancaccio e Marco Cecchinato sono in cerca del pass tra gli uomini, mentre Sara Errani va a caccia della partecipazione numero 15 in tabellone principale femminile. Sarà una giornata di tennis senza pubblico al Foro Italico, poiché questo si vedrà a partire dagli ottavi di giovedì.

Di seguito il programma completo della giornata odierna degli Internazionali d’Italia 2021. Sarà possibile seguire gli incontri di tabellone principale maschile in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv; SuperTennis offrirà inoltre una differita di un match alle ore 21:00.

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Ove non diversamente indicato, si comincia alle ore 11:00

CAMPO CENTRALE

Krajinovic (SRB)-Auger Aliassime (CAN) – 1° turno uomini

Djere (SRB)-Carreno Busta (ESP) (11) – 1° turno uomini

Caruso (ITA) (WC)-Goffin (BEL) (12) – 1° turno uomini

GRANDSTAND ARENA

Carballes Baena (ESP)-Brancaccio (ITA) (WC) – 2° turno qualificazioni uomini

Tiafoe (USA) (7)-Delbonis (ARG) (11) – 2° turno qualificazioni uomini

Gasquet (FRA)-Opelka (USA) – 1° turno uomini

PIETRANGELI

Errani (ITA)-Hercog (SLO) (10) – 2° turno qualificazioni donne

Norrie (GBR) (1)-Cecchinato (ITA) – 2° turno qualificazioni uomini

Bedene (SLO) (3)-Dellien (BOL) – 2° turno qualificazioni uomini

CAMPO 1

Paul (USA) (4)-Monteiro (BRA) (12) – 2° turno qualificazioni uomini

Davidovick Fokina (ESP) (2)-Moutet (FRA) (8) – 2° turno qualificazioni uomini

Nishioka (JPN) (5)-Majchrzak (POL) – 2° turno qualificazioni uomini

CAMPO 2

Pera (USA) (8)-Potapova (RUS) (12) – 2° turno qualificazioni donne

Mladenovic (FRA) (2)-Zvonareva (RUS) – 2° turno qualificazioni donne

Stephens (USA) (1)-Zidansek (SLO) (16) – 2° turno qualificazioni donne

CAMPO 3

Hibino (JPN)-Kostyuk (UKR) (13) – 2° turno qualificazioni donne

Tig (ROU) (5)-McHale (USA) – 2° turno qualificazioni donne

CAMPO 4 (dalle ore 12:00)

Cornet (FRA) (4)-Petkovic (GER) – 2° turno qualificazioni donne

Siegemund (GER) (3)-Tomljanovic (AUS) (14) – 2° turno qualificazioni donne

INTERNAZIONALI D’ITALIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204), tabellone principale maschile

DIRETTA STREAMING – Sky Go e Now Tv, tabellone principale maschile

